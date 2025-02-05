Кофе продолжает дорожать: самая долгая серия роста цены за 45 лет — Finance.ua

Кофе продолжает дорожать: самая долгая серия роста цены за 45 лет Сегодня 20:20

Кофе продолжает дорожать: самая долгая серия роста цены за 45 лет

Кофе идет к своей самой долгой серии удорожания с 1980 года, поскольку рынок борется с постоянными проблемами с поставками в ключевых регионах.

Об этом пишет Bloomberg.

Фьючерсы на кофе сорта арабика во вторник поднялись на 1,6%, продолжая 10-дневный рост. Сейчас они торгуются чуть ниже 4 долл. за фунт, что почти вдвое больше, чем год назад.

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Основной фактор роста — дефицит в Бразилии, являющейся крупнейшим производителем арабики. Активные поставки в начале сезона привели к уменьшению запасов. В компании Comexim Ltda. прогнозируют сокращение производства арабики и робусты в 2025—2026 маркетинговом году.

Некоторое облегчение может принести увеличение количества партий, ожидающих сортировку на бирже. Кроме того, в Бразилии прошли дожди, которые могут улучшить состояние посевов после засухи.

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Економічна Правда По материалам:

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