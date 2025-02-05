Кофе продолжает дорожать: самая долгая серия роста цены за 45 лет — Finance.ua
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Кофе продолжает дорожать: самая долгая серия роста цены за 45 лет

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Кофе продолжает дорожать: самая долгая серия роста цены за 45 лет
Кофе продолжает дорожать: самая долгая серия роста цены за 45 лет
Кофе идет к своей самой долгой серии удорожания с 1980 года, поскольку рынок борется с постоянными проблемами с поставками в ключевых регионах.
Об этом пишет Bloomberg.
Фьючерсы на кофе сорта арабика во вторник поднялись на 1,6%, продолжая 10-дневный рост. Сейчас они торгуются чуть ниже 4 долл. за фунт, что почти вдвое больше, чем год назад.

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Основной фактор роста — дефицит в Бразилии, являющейся крупнейшим производителем арабики. Активные поставки в начале сезона привели к уменьшению запасов. В компании Comexim Ltda. прогнозируют сокращение производства арабики и робусты в 2025—2026 маркетинговом году.
Некоторое облегчение может принести увеличение количества партий, ожидающих сортировку на бирже. Кроме того, в Бразилии прошли дожди, которые могут улучшить состояние посевов после засухи.
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По материалам:
Економічна Правда
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