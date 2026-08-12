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Уменьшение глубины Рейна привело к росту цен на топливо в Германии

Мир
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Из-за экстремально низкого уровня воды в Рейне в Германии растут логистические затраты на транспортировку нефти и горючего, что уже способствует повышению цен на бензин и дизель, прежде всего в западных регионах страны.
Об этом сообщает Handelsblatt, пишет УНН.
«Нынешний низкий уровень воды в Рейне способствует росту цен», — говорит эксперт ADAC с рынка горючего Кристиан Лаберер.
В то же время, это лишь один из нескольких факторов, влияющих на нынешние цены на топливо.
Причина в том, что Рейн также используется в качестве транспортного пути для перевозки нефти, бензина и дизельного топлива. Большие танкеры обычно позволяют перевозить их значительно дешевле, чем сравнительно небольшие грузовики. По словам эксперта, из-за нынешнего низкого уровня воды «логистические затраты на транспортировку горючего и отдельных продуктов его переработки местами значительно растут, однако, по данным отрасли, поставка остается гарантированной».
Кроме того, немецкий рынок обеспечивается не только через Рейн, но через «сеть морских портов, нефтеперерабатывающих заводов, трубопроводов, а также железнодорожного и автомобильного транспорта», — отмечает Лаберер. «Поэтому низкий уровень воды, вероятно, способствует прежде всего региональному росту цен на топливо».

По материалам:
УНН
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