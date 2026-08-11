США инвестируют в проект по добыче критически важных металлов на Мадагаскаре Сегодня 23:14 — Мир

Государственный департамент США заявил, что Соединенные Штаты поддерживают проект по добыче редких минералов Ampasindava на Мадагаскаре в рамках своей стратегии, направленной на ослабление доминирования конкурентов в цепях снабжения критически важных минералов, пишет Reuters .

Издание отметило, что Госдеп США подчеркнул стремление Вашингтона развивать альтернативные источники минералов, которые в значительной степени контролируются Китаем.

«Этот проект свидетельствует об изменении динамики в африканском секторе критически важных минералов, где китайские компании уже давно доминируют в сфере инвестиций в медь, кобальт и литий», — говорится в статье.

Примечательно, что некоторые ведущие проекты по добыче редких земель на континенте сейчас реализуются при поддержке США и других западных стран.

Компания Harena Rare Earths (HREE.L), котируемая на Лондонской фондовой бирже и являющаяся владельцем и разработчиком проекта Ampasindava, стоимостью примерно 150 миллионов долларов, сообщила на прошлой неделе, что Международная корпорация финансирования развития США выделила до 4,84 миллиона долларов на работы по строительству пилотного завода. в будущем.

Читайте также Производство Patriot в Украине: США рассматривают несколько вариантов

Представитель Государственного департамента отметил, что стратегия Вашингтона относительно критически важных минералов в Африке направлена ​​на увеличение американских инвестиций в горнодобывающие сектора, в которых длительное время доминировали «непрозрачные, хищнические инвестиции со стороны наших противников».

«Мадагаскар вписывается в эту стратегию, и мы видим по всей стране возможности для увеличения инвестиций из США и стран-союзников США в сектор критически важных минералов», — отметил спикер в ответе на вопрос агентства Reuters, отправленного по электронной почте.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.