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США инвестируют в проект по добыче критически важных металлов на Мадагаскаре

Мир
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Государственный департамент США заявил, что Соединенные Штаты поддерживают проект по добыче редких минералов Ampasindava на Мадагаскаре в рамках своей стратегии, направленной на ослабление доминирования конкурентов в цепях снабжения критически важных минералов, пишет Reuters .
Издание отметило, что Госдеп США подчеркнул стремление Вашингтона развивать альтернативные источники минералов, которые в значительной степени контролируются Китаем.
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«Этот проект свидетельствует об изменении динамики в африканском секторе критически важных минералов, где китайские компании уже давно доминируют в сфере инвестиций в медь, кобальт и литий», — говорится в статье.
Примечательно, что некоторые ведущие проекты по добыче редких земель на континенте сейчас реализуются при поддержке США и других западных стран.
Компания Harena Rare Earths (HREE.L), котируемая на Лондонской фондовой бирже и являющаяся владельцем и разработчиком проекта Ampasindava, стоимостью примерно 150 миллионов долларов, сообщила на прошлой неделе, что Международная корпорация финансирования развития США выделила до 4,84 миллиона долларов на работы по строительству пилотного завода. в будущем.
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Представитель Государственного департамента отметил, что стратегия Вашингтона относительно критически важных минералов в Африке направлена ​​на увеличение американских инвестиций в горнодобывающие сектора, в которых длительное время доминировали «непрозрачные, хищнические инвестиции со стороны наших противников».
«Мадагаскар вписывается в эту стратегию, и мы видим по всей стране возможности для увеличения инвестиций из США и стран-союзников США в сектор критически важных минералов», — отметил спикер в ответе на вопрос агентства Reuters, отправленного по электронной почте.
По материалам:
УНІАН
США
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