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Сенат США одобрил «адские санкции» против рф

Казна и Политика
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Теперь законопроект направляется в Палату представителей
Теперь законопроект направляется в Палату представителей
Американский Сенат одобрил законопроект об «адских санкциях» против России и Ирана.
Об этом сообщает Reuters.
Подавляющее большинство Сената США поддержало масштабный законопроект о санкциях против россии, открыв путь к его рассмотрению Палатой представителей уже в следующем месяце.
В ходе голосования подсчет голосов показал 68 голосов «за» и 9 «против» «Закона Линдси О. Грэма о санкциях против россии и Ирана 2026 года».
Финальный подсчет показал 86 голосов «за» и 11 — «против». Основное положение документа дает президенту США полномочия вводить целевые пошлины в размере до 100% на импорт из пяти крупнейших покупателей российской сырой нефти или природного газа.
В отношении россии законопроект предусматривает введение первичных санкций, направленных против российского диктатор, его ближайшего окружения, банков, государственных энергетических проектов и «теневого флота», а также пошлины в размере до 500% на прямой импорт из россии.
Теперь законопроект направляется в Палату представителей.

Реакция президента Украины

«Очень благодарны Сенату США и всем, кто поддерживает Украину. Принятие законопроекта Линдси Грэма по поводу санкций против россии и Ирана, безусловно, помогает усилить давление на агрессора, чтобы закончить эту безумную российскую войну против нашей независимости и наших людей», — отметил Владимир Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что Украина ценит все поддержку, которую США оказывают Украине. Он подчеркнул, что сильное американское давление и санкции против россии — это то, что больше всего поможет завершить войну.
«Сейчас, когда путин делает свою последнюю ставку в затягивании войны на баллистику и когда мы так ищем ракеты для „пэтриотов“ для нашей защиты, очень важны все сигналы в поддержку защиты жизни, в поддержку скорейшего завершения войны», — заявил Зеленский.
По материалам:
РБК-Україна
СШАСанкции
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