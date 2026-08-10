Где ищут соискателя на вакансию пирата (зарплата 500 тыс. долларов) Сегодня 18:02 — Мир

Где ищут соискателя на вакансию пирата (зарплата 500 тыс. долларов)

Компания AE Studio с помощью больших языковых моделей анализирует около 80 млн. страниц испанских колониальных документов за пять веков. Среди них судовые манифесты, адмиралтейские материалы, страховые записи, метеорологические журналы, судебные дела и письма.

AE Studio опубликовала вакансию пирата.

Какие требования предъявляют к такому специалисту, пишет Work.ua.

Сопоставляя эти сведения, искусственный интеллект определяет вероятные места нераскрытых кораблетрощ и утраченных грузов. Но, как отметили в вакансии, «ИИ не плавает». Поэтому проверять координаты непосредственно в океане должен человек.

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В настоящее время система обнаружила четыре потенциальные цели, связанные с судами, потерянными в 1622, 1715, 1739 и 1798 годах. Полные координаты компания предоставит после заключения договора. Первые экспедиции планируют начать в течение года, однако кандидат сразу же предупреждают: несколько начальных поисков могут завершиться с пустыми руками.

Какие требования

Список требований к пирату немалый. От кандидата ждут многолетнего опыта в открытом океане. Также понадобятся сертификаты по фридайвингу, коммерческому дайвингу или поднятию затонувших объектов и готовность погружаться в условиях, которые страховые компании отказываются покрывать.

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Пират будет работать с разрешениями, портовыми службами и таможней. А иногда, как предупреждает работодатель, с муренами.

Преимуществом будут:

опыт поднятия объектов, датируемых периодом до 1800 г.;

знание испанского, португальского или нидерландского языков;

связи с юристами по морскому праву;

опыт работы с гидролокаторами, магнитометрами и профилографами;

собственно пригодное к мореходству судно;

оперативный опыт в Сомали, Ормузском или Малакском проливе.

Зарплата

Пирату обещают доход от 50 000 до 500 000 долларов в год, долю в новом предприятии на уровне учредителя и часть прибыли от поднятого груза. Компания также предоставит аванс на снаряжение, аренду судна и оплату команды.

Если проект отделят от внутреннего подразделения AE Studio Skunkworks в самостоятельную компанию, работник полностью сохранит свою долю.

AE Studio основали в 2016 году в Лос-Анджелесе. Компания занимается разработкой ИИ-систем, исследованиями согласования искусственного интеллекта и экспериментальными проектами.

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