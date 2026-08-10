0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Где ищут соискателя на вакансию пирата (зарплата 500 тыс. долларов)

Мир
79
Где ищут соискателя на вакансию пирата (зарплата 500 тыс. долларов)
Где ищут соискателя на вакансию пирата (зарплата 500 тыс. долларов)
Компания AE Studio с помощью больших языковых моделей анализирует около 80 млн. страниц испанских колониальных документов за пять веков. Среди них судовые манифесты, адмиралтейские материалы, страховые записи, метеорологические журналы, судебные дела и письма.
AE Studio опубликовала вакансию пирата.
Какие требования предъявляют к такому специалисту, пишет Work.ua.
Сопоставляя эти сведения, искусственный интеллект определяет вероятные места нераскрытых кораблетрощ и утраченных грузов. Но, как отметили в вакансии, «ИИ не плавает». Поэтому проверять координаты непосредственно в океане должен человек.
Читайте также
В настоящее время система обнаружила четыре потенциальные цели, связанные с судами, потерянными в 1622, 1715, 1739 и 1798 годах. Полные координаты компания предоставит после заключения договора. Первые экспедиции планируют начать в течение года, однако кандидат сразу же предупреждают: несколько начальных поисков могут завершиться с пустыми руками.

Какие требования

Список требований к пирату немалый. От кандидата ждут многолетнего опыта в открытом океане. Также понадобятся сертификаты по фридайвингу, коммерческому дайвингу или поднятию затонувших объектов и готовность погружаться в условиях, которые страховые компании отказываются покрывать.
Читайте также
Пират будет работать с разрешениями, портовыми службами и таможней. А иногда, как предупреждает работодатель, с муренами.
Преимуществом будут:
  • опыт поднятия объектов, датируемых периодом до 1800 г.;
  • знание испанского, португальского или нидерландского языков;
  • связи с юристами по морскому праву;
  • опыт работы с гидролокаторами, магнитометрами и профилографами;
  • собственно пригодное к мореходству судно;
  • оперативный опыт в Сомали, Ормузском или Малакском проливе.

Зарплата

Пирату обещают доход от 50 000 до 500 000 долларов в год, долю в новом предприятии на уровне учредителя и часть прибыли от поднятого груза. Компания также предоставит аванс на снаряжение, аренду судна и оплату команды.
Читайте также
Если проект отделят от внутреннего подразделения AE Studio Skunkworks в самостоятельную компанию, работник полностью сохранит свою долю.
AE Studio основали в 2016 году в Лос-Анджелесе. Компания занимается разработкой ИИ-систем, исследованиями согласования искусственного интеллекта и экспериментальными проектами.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems