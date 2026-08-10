Где ищут соискателя на вакансию пирата (зарплата 500 тыс. долларов)

Компания AE Studio с помощью больших языковых моделей анализирует около 80 млн. страниц испанских колониальных документов за пять веков. Среди них судовые манифесты, адмиралтейские материалы, страховые записи, метеорологические журналы, судебные дела и письма.
AE Studio опубликовала вакансию пирата.
Какие требования предъявляют к такому специалисту, пишет Work.ua.
Сопоставляя эти сведения, искусственный интеллект определяет вероятные места нераскрытых кораблетрощ и утраченных грузов. Но, как отметили в вакансии, «ИИ не плавает». Поэтому проверять координаты непосредственно в океане должен человек.
В настоящее время система обнаружила четыре потенциальные цели, связанные с судами, потерянными в 1622, 1715, 1739 и 1798 годах. Полные координаты компания предоставит после заключения договора. Первые экспедиции планируют начать в течение года, однако кандидат сразу же предупреждают: несколько начальных поисков могут завершиться с пустыми руками.
Какие требования
Список требований к пирату немалый. От кандидата ждут многолетнего опыта в открытом океане. Также понадобятся сертификаты по фридайвингу, коммерческому дайвингу или поднятию затонувших объектов и готовность погружаться в условиях, которые страховые компании отказываются покрывать.
Пират будет работать с разрешениями, портовыми службами и таможней. А иногда, как предупреждает работодатель, с муренами.
Преимуществом будут:
опыт поднятия объектов, датируемых периодом до 1800 г.;
знание испанского, португальского или нидерландского языков;
связи с юристами по морскому праву;
опыт работы с гидролокаторами, магнитометрами и профилографами;
собственно пригодное к мореходству судно;
оперативный опыт в Сомали, Ормузском или Малакском проливе.
Зарплата
Пирату обещают доход от 50 000 до 500 000 долларов в год, долю в новом предприятии на уровне учредителя и часть прибыли от поднятого груза. Компания также предоставит аванс на снаряжение, аренду судна и оплату команды.