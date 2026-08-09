Рейтинг самых опасных европейских стран для водителей Вчера 21:18 — Мир

Водитель за рулем авто, Фото: magnific

Сербия, Болгария и Румыния возглавили рейтинг самых опасных стран Европы по уровню смертности в ДТП. Лучшие показатели безопасности традиционно показывают скандинавские страны.

Об этом сообщает Euronews со ссылкой на исследование компании Vignette Switzerland, основанное на данных Европейского совета по безопасности на транспорте (ETSC) за 2025 год.

Исследование сравнивает количество погибших в ДТП на миллион жителей.

Где опаснее всего ездить

Второй год рейтинг возглавила Сербия — там зафиксировали 74 смерти на дорогах на миллион населения, что примерно на 72% превышает средний показатель ЕС. В то же время, по сравнению с предыдущим годом уровень смертности в стране несколько снизился.

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В тройку также вошли Болгария (71 погибший на миллион населения) и Румыния (68 погибших на миллион населения).

В десятку стран с высокой смертностью на дорогах также попали популярные туристические государства — Португалия, Греция, Италия и Франция.

Какие страны являются самыми безопасными

Самыми безопасными водительскими странами стали Норвегия и Швеция, где зафиксировали лишь 19 смертей в ДТП на миллион жителей.

Таким образом, дороги в этих странах почти в четыре раза безопаснее, чем в Сербии.

В лидеры по уровню безопасности также вошли Великобритания, Дания и Швейцария.

Авторы исследования проанализировали и изменения в последнее десятилетие. Наибольшего прогресса достигла Литва, с 2015 года сократившая количество смертей на дорогах на 43%.

Значительное улучшение также зафиксировали в:

Латвии (-37%),

Болгарии (-36%),

Греции (-35%),

Венгрии (-30%).

В некоторых же популярных туристических странах прогресс почти остановился. В частности, в Португалии смертность на дорогах за десять лет снизилась всего на 1%, во Франции — на 6%.

theБабель По материалам:

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