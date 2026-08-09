Рейтинг самых опасных европейских стран для водителей

Сербия, Болгария и Румыния возглавили рейтинг самых опасных стран Европы по уровню смертности в ДТП. Лучшие показатели безопасности традиционно показывают скандинавские страны.
Об этом сообщает Euronews со ссылкой на исследование компании Vignette Switzerland, основанное на данных Европейского совета по безопасности на транспорте (ETSC) за 2025 год.
Исследование сравнивает количество погибших в ДТП на миллион жителей.
Где опаснее всего ездить
Второй год рейтинг возглавила Сербия — там зафиксировали 74 смерти на дорогах на миллион населения, что примерно на 72% превышает средний показатель ЕС. В то же время, по сравнению с предыдущим годом уровень смертности в стране несколько снизился.