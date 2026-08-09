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Лучшие страны мира для переезда в 2026 году

Мир
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Эстонию признали лучшей страной мира для переезда
Эстонию признали лучшей страной мира для переезда
Выбор страны для эмиграции не всегда очевиден, ведь важно учитывать не только уровень жизни, но и условия работы, ведения бизнеса, воспитания детей или выхода на пенсию. В 2026 году Эстонию признали лучшей страной мира для переезда.
Об этом свидетельствуют результаты международного исследования Rumavi Global Relocation Index 2026 года, пишет Dailymail.
Аналитики оценивали страны по уровню безопасности, качеству жизни, цифровой инфраструктуре, условиям для бизнеса и другим показателям.

Лидеры рейтинга

Лидером рейтинга стала Эстония, считающаяся безопасной и стабильной страной Европы.
Среди главных преимуществ — развитая банковская система, благоприятные условия для ведения бизнеса и возможность приобретения недвижимости иностранцами.
Кроме того, Эстонию назвали самым лучшим направлением для переезда семей с детьми. Дополнительным преимуществом является относительно доступная стоимость жизни и доброжелательное отношение к иностранцам.
Второе место занял Сингапур, отличившийся благоприятными условиями для предпринимателей и высоким уровнем развития финансовой системы.
В то же время, эксперты предостерегают, что переезд сюда может усложнять высокая стоимость жилья и более сложные условия получения постоянного места жительства.
Третью строчку заняла Малайзия. Страна стала одной из самых привлекательных для цифровых кочевников и пенсионеров благодаря относительно невысоким затратам на жизнь, теплому климату и широкому использованию английского языка.
В ТОП-10 лучших стран мира для переезда в 2026 году попали:
  • Эстония;
  • Сингапур;
  • Малайзия;
  • Португалия;
  • Тайвань;
  • Литва;
  • Гонконг;
  • Сент-Китс и Невис;
  • Чехия;
  • Мальта.
По материалам:
Finance.ua
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