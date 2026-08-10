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Турция возобновила транзит судов через Черное море

Мир
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Турция возобновила транзит судов через свои проливы на пути к Черному морю после невыясненных задержек некоторых судов на фоне повышенных рисков безопасности в этом районе.
Об этом сообщает Bloomberg.
Нефтяной танкер Aegean Dream вошел в пролив Дарданеллы в воскресенье после ожидания в этом районе с четверга. Согласно данным системы отслеживания судов, он указал своим пунктом назначения терминал Каспийского трубопроводного консорциума в российском Новороссийске.
Добавляется, что контейнеровоз Mehmet Kahveci A также прошел через пролив рано в воскресенье, указав Новороссийск как пункт назначения.
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Главное управление по безопасности на побережье Турции в последние дни сообщило некоторым судам, направлявшимся в российские и украинские порты, что оно не выдает разрешений на транзит для таких рейсов.
Примечательно, что причину такого решения судам не называли, турецкое ведомство не предоставило публичных комментариев на этот счет.
Издание отметило, что Министерство транспорта и инфраструктуры Турции не ответило на запрос в воскресенье, 9 августа.
«Задержки возникли после того, как правительство Турции начало все активнее высказываться по поводу нападений на торговое судоходство в Черном море, несколько из которых были направлены против судов, принадлежащих Турции или плавающих под ее флагом», — объясняется в статье.
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В субботу агентство сообщило со ссылкой на слова американского чиновника, что Украина согласилась помочь обеспечить безопасный проход для некоторых нероссийских нефтяных танкеров.
По материалам:
Finance.ua
Турция
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