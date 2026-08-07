Украина начала регистрацию экспортеров гороха и ячменя в Китай Сегодня 06:25 — Аграрный рынок

Государственная служба по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей объявила о начале создания официальных реестров отечественных производителей, которые намерены экспортировать горох и ячмень в Китайскую Народную Республику.

Этот шаг расширяет возможности украинских аграриев на международном рынке и усиливает торговое сотрудничество с Китаем.

Формирование списков экспортеров происходит согласно протоколам, подписанным между Украиной и Китаем, по фитосанитарным и инспекционным требованиям.

Чтобы быть внесенным в реестр, аграрные предприятия должны пройти комплексную проверку и предоставить полный пакет документов, подтверждающих соблюдение международных стандартов качества и безопасности.

Особое внимание уделяется фитосанитарному состоянию мест выращивания и хранения зерновых культур. Производителям необходимо продемонстрировать прозрачность производственных процессов и обеспечить прослеживаемость продукции на всех этапах — от поля до отправки партии на экспорт.

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