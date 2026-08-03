Польский бизнес не будет сворачивать инвестиции в Украину из-за исторических споров Сегодня 21:22 — Аграрный рынок

Польский бизнес не будет сворачивать инвестиции в Украину из-за исторических споров

Несмотря на политические и исторические разногласия между Украиной и Польшей, польский бизнес не отказывается от планов инвестировать в украинскую экономику.

Напротив, предприниматели рассматривают Украину как стратегический рынок и продолжают расширять сотрудничество, делая ставку на восстановление страны, энергетику, финансовый сектор и ритейл.

Об этом в интервью MIND рассказал глава Международного общества польских предпринимателей в Украине (МТППУ) Дариуш Гурчинский.

Несмотря на очередное обострение политических отношений между Киевом и Варшавой, на состоявшейся в Гданьске конференции по вопросам восстановления Украины URC-2026 был подписан ряд меморандумов, писем о намерениях и бизнес-соглашениях между польскими и украинскими компаниями.

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Представители польского бизнеса отмечают, что исторические вопросы не должны разрушать экономическое партнерство. Польские компании продолжают работать в Украине, сохранять рабочие места, платить налоги и поддерживать украинскую экономику даже в условиях войны.

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Одним из ключевых результатов URC-2026 стало подписание меморандума между польским концерном Orlen и НАК «Нефтегаз Украины» по расширению сотрудничества в энергетической сфере. В частности, польская компания планирует увеличить поставки американского сжиженного газа в Украину с около 600 млн кубометров в прошлом году до почти 1 млрд кубометров в 2026 году. Кроме того, Orlen ведет переговоры о возможном приобретении доли в сети АЗС «Укрнафта».

Еще одним важным шагом стало заключение двух соглашений между входящим в группу PKO Bank Polski Kredobank и Европейским банком реконструкции и развития. Они предусматривают кредитование украинского и польского бизнеса на общую сумму 100 млн евро, из которых 60 млн евро будет направлено на поддержку малого и среднего бизнеса, а еще 40 млн евро — крупного бизнеса.

Mind По материалам:

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