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Железнодорожное сообщение между Финляндией и Швецией возобновилось спустя почти 40 лет

Мир
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Поезд впервые за десятки лет пересек пограничную реку Торнионьоки и направился в Швецию
Поезд впервые за десятки лет пересек пограничную реку Торнионьоки и направился в Швецию
Между Финляндией и Швецией в понедельник, 10 августа, возобновилось железнодорожное сообщение.
Об этом сообщает Yle.
«Железнодорожный маршрут соединит Финляндию с общеевропейской сетью. Поезд впервые за десятки лет пересек пограничную реку Торнионьоки и направился в Швецию», — говорится в сообщении.
Отмечается, что поезд будет курсировать дважды в день. Время в пути — около 1 часа 40 минут.
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Движение по маршруту между финским Оулу и шведским Хапаранда было приостановлено в 1988 году из-за нерентабельности.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Украина и Болгария работают над запуском пассажирского железнодорожного сообщения через Румынию.
Также мы рассказывали, что с 1 августа между Перемышлем и Франкфуртом-на-Майне будет ежедневно курсировать международный ночной поезд. «Укрзализныця» согласовала удобные пересадки с пяти украинских маршрутов, что упростит железнодорожное сообщение между Украиной и Германией. Маршрут будет проходить через ряд городов Польши и Германии, включая Бад-Шандау, Вайсенфельс, Наумбург (Заале), Апольду, Готу, Айзенах, Ганау и Оффенбах. Также поезд будет останавливаться в Праге и Остраве.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Железнодорожный транспорт
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