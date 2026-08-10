Железнодорожное сообщение между Финляндией и Швецией возобновилось спустя почти 40 лет Вчера 23:26 — Мир

Поезд впервые за десятки лет пересек пограничную реку Торнионьоки и направился в Швецию

Между Финляндией и Швецией в понедельник, 10 августа, возобновилось железнодорожное сообщение.

«Железнодорожный маршрут соединит Финляндию с общеевропейской сетью. Поезд впервые за десятки лет пересек пограничную реку Торнионьоки и направился в Швецию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что поезд будет курсировать дважды в день. Время в пути — около 1 часа 40 минут.

Читайте также Берегово получает прямое сообщение с Будапештом (сроки)

Движение по маршруту между финским Оулу и шведским Хапаранда было приостановлено в 1988 году из-за нерентабельности.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Украина и Болгария работают над запуском пассажирского железнодорожного сообщения через Румынию.

Также мы рассказывали , что с 1 августа между Перемышлем и Франкфуртом-на-Майне будет ежедневно курсировать международный ночной поезд. «Укрзализныця» согласовала удобные пересадки с пяти украинских маршрутов, что упростит железнодорожное сообщение между Украиной и Германией. Маршрут будет проходить через ряд городов Польши и Германии, включая Бад-Шандау, Вайсенфельс, Наумбург (Заале), Апольду, Готу, Айзенах, Ганау и Оффенбах. Также поезд будет останавливаться в Праге и Остраве.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.