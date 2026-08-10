Железнодорожное сообщение между Финляндией и Швецией возобновилось спустя почти 40 лет

Движение по маршруту между финским Оулу и шведским Хапаранда было приостановлено в 1988 году из-за нерентабельности.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Украина и Болгария работают над запуском пассажирского железнодорожного сообщения через Румынию.
Также мы рассказывали, что с 1 августа между Перемышлем и Франкфуртом-на-Майне будет ежедневно курсировать международный ночной поезд. «Укрзализныця» согласовала удобные пересадки с пяти украинских маршрутов, что упростит железнодорожное сообщение между Украиной и Германией. Маршрут будет проходить через ряд городов Польши и Германии, включая Бад-Шандау, Вайсенфельс, Наумбург (Заале), Апольду, Готу, Айзенах, Ганау и Оффенбах. Также поезд будет останавливаться в Праге и Остраве.