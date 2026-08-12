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Топливный кризис усугубляется: рф пошла на отчаянный шаг

Мир
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россия начала импортировать бензин из Индии, пытаясь справиться с топливным кризисом, возникшим из-за украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам.
Об этом пишет издание Bloomberg.
По данным Kpler, необходимость столь длительной доставки свидетельствует о том, насколько острой становится ситуация на российском топливном рынке. Первая партия была доставлена ​​5 августа, и, по данным Kpler, в пути могут находиться и другие грузы. Индийская перерабатывающая компания Nayara Energy Ltd. — поддерживаемое крупнейшим нефтедобывающим предприятием России ПАО «Роснефть» — стало поставщиком топлива, доставляемого цепочкой танкеров, связанных с Россией, с перевалкой у берегов Египта.
«Появление индийских баррелей особенно примечательно. Эти партии, дополняющие импорт из Беларуси и других соседних рынков, подчеркивают серьезность текущего дисбаланса на внутреннем рынке бензина, а также то, насколько снижение объемов переработки на нефтеперерабатывающих заводах меняет традиционные маршруты торговли нефтепродуктами в России», — отметил K.
По оценкам EA Analytics, после украинских ударов объемы переработки нефти в России в июле составляли 3,6 млн баррелей в сутки, что примерно на треть ниже сезонной нормы. Киев с тех пор только активизировал удары.
С момента введения санкций со стороны Европейского Союза в июле прошлого года, компания Nayara Energy возлагается на так называемые танкеры «теневого флота» — и для перевалки нефти, и для экспорта топлива. Ее нефтеперерабатывающий завод в Вадинаре на западном побережье Индии, мощностью 400 000 баррелей в сутки, также нуждается в расширении экспортного рынка после того, как один из ключевых покупателей, компания Hindustan Petroleum Corp, недавно начала наращивать собственное производство топлива в регионе.
Согласно данным системы отслеживания судов Bloomberg, 18 июня в рамках первой партии танкер Cyclone (ранее Agni) под российским флагом погрузил в Вадинаре 42 000 тонн бензина. Затем 6 июля топливо было перегружено на судно Garnet под флагом Омана в порту Дамиетта у побережья Средиземного моря в Египте. Это судно прибыло в россию в начале августа.
По материалам:
УНІАН
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