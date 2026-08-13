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путин пригрозил захватывать западные суда в мировом океане в ответ на задержание российских танкеров

Мир
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россия может начать задерживать западные торговые суда в ответ на действия европейских стран против российского «теневого флота».
Об этом владимир путин заявил во время встречи с военными Тихоокеанского флота на ракетном крейсере «Варяг», передает The Moscow Times.

путин пригрозил задерживать западные суда

путин обвинил европейские страны в якобы нарушении международного морского права и заявил, что они пытаются ограничивать передвижение российских торговых судов.
«Мы видим, что власти некоторых стран в нарушение международного морского права пытаются ограничить движение судов наших экономоператоров… А недавно додумались до возможности захвата наших судов и продажи награбленного у нас имущества. Разумеется, это не что иное, как пиратство и разбой», — сказал он.
путин пригрозил зеркальным ответом, если европейские страны реализуют такие планы.
«И не обязательно в тех акваториях, где планируются набеги на наши корабли и суда. А там, где мы сами будем считать это нужным и целесообразным. В любом месте. В том числе и в зоне ответственности Тихоокеанского флота», — заявил путин.
По его словам, Министерство обороны россии уже получило соответствующее поручение.

россия заявила о слежке за судоходством

После заявления путина главнокомандующий Тихоокеанского флота Виктор Лиина доложил ему о проведенном российскими военными «подробном анализе» морского трафика в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
«Знаем маршруты, которые везут, и чьи это корабли. Только в исключительной зоне российской федерации вдоль островов Курильской гряды с 24 апреля по 6 августа 2026 года прошло 1001 судно. Из них под флагами недружественных государств — 379, включая 273 сухогруза и 71 танкер, в том числе 26 судов Великобритании и девять — Франции», — перечислил Лиина.
Таким образом, российское военное руководство заявило о наличии подробной информации о судоходстве в районе Курильских островов, а путин отдельно назвал зоной вероятных будущих действий Тихоокеанский флот.
Заявления путина прозвучали на фоне усиления европейских мер против российского «теневого флота».
В июле Евросоюз в рамках 21-го пакета санкций утвердил механизм, позволяющий странам-членам конфисковывать и продавать российскую нефть с судов «теневого флота», пытающихся обходить санкции блока. Механизм также распространяется на зерно.
По материалам:
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