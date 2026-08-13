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Венгрия собирается построить порог на Дунае для охлаждения АЭС «Пакш»

Мир
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Из-за чрезвычайно низкого уровня воды в Дунае правительство Венгрии приказало построить каменный порог и подготовить возможное затопление двух барж, чтобы обеспечить поставки охлаждающей воды для АЭС «Пакш».
Об этом сообщил премьер-министр страны Петер Мадяр.
«Чрезвычайное заявление из „Пакша“. Мы распорядились немедленно начать строительство дунайского порога с использованием около 150 тысяч кубометров камня, а также приняли меры по подготовке к возможному затоплению двух 80-метровых барж», — написал Мадяр в соцсетях.
По его словам, «работы уже начались».
«В строительстве помогают лучшие инженеры страны, специалисты по водным ресурсам и энергетике. Министр национальной обороны предоставил 100 военнослужащих для поддержки строительства. Мы распорядились о круглосуточной работе», — отметил Мадяр.
По материалам:
УНН
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