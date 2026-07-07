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Гетманцев предлагает приблизить прожиточный минимум в Украине к европейским стандартам

Казна и Политика
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Просмотр прожиточного минимума является неотложным вопросом
Просмотр прожиточного минимума является неотложным вопросом
Пересмотр прожиточного минимума должен происходить не формально, а на уровне подходов к его расчету.
Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.
По его словам, прожиточный минимум должен отображать сумму, достаточную для обеспечения базовых потребностей человека. В то же время, в Украине его до сих пор рассчитывают по подходам, которые уже давно утратили связь с реальностью.

Европейский подход к расчету

Как отметил Гетманцев, в Украине до сих пор идут дискуссии о том, сколько человеку нужно курток, носков или купальников на несколько лет.
В большинстве же европейских стран применяют другой подход. В первую очередь определяют объем полноценного питания, который можно объективно рассчитать. Специалисты устанавливают перечень продуктов и их количество, необходимое ребенку, трудоспособному человеку или пожилому человеку для поддержания здоровья. После этого стоимость такого набора оценивается по актуальным ценам.
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«А что со всеми остальными потребностями? Здесь работает другой принцип. В законе определяется структура прожиточного минимума. Стоимость продуктов составляет лишь определенную долю общей суммы, а остальные средства направлены на жилье, транспорт, лекарства, одежду, образование, культуру и другие повседневные потребности. И человек сам решает, на что их тратить», — добавил Гетманцев.

Расходы украинцев и европейцев

Гетманцев подчеркнул, что чем богаче страна, тем меньше доля семейного бюджета граждан тратится на питание.
По его данным, в странах Европейского Союза на продукты питания обычно приходится 10−13% расходов домохозяйств. В частности, в Австрии этот показатель составляет 10,9%, в Германии — 11,8%, а в Люксембурге — 9%.
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В то же время, в Украине, по его словам, около 40% доходов населения тратится на продукты питания, 31% — на коммунальные услуги и аренду жилья, 9% — на здравоохранение и еще 4% — на транспорт.
«Итого почти 80% всех доходов идет только на самое необходимое. Это один из самых худших показателей в Европе», — подчеркнул нардеп.

Необходимость пересмотра прожиточного минимума

По мнению депутата, пересмотр прожиточного минимума неотложный вопрос.
«Мы должны наконец отвязать от прожиточного минимума все показатели, которые не связаны с обеспечением базовых потребностей человека. И сделать его тем, чем он должен быть на самом деле — честным и понятным стандартом минимального уровня жизни», — подытожил Гетманцев.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий изменение показателей прожиточного минимума в государственном бюджете на 2026 год, а также повышение минимальной пенсии, минимальной зарплаты и денежного довольствия военнослужащих.
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По словам депутатов-инициаторов документа, действующие бюджетные показатели существенно ниже ожидаемых фактических уровней прожиточного минимума, что, по их мнению, приводит к сужению социальных гарантий граждан и противоречит Конституции Украины. Законопроект предусматривает поэтапное повышение прожиточного минимума в 2026 году в зависимости от квартала. В частности, для одного человека в расчете на месяц он может составлять:
  • с 1 января — 3209 гривен;
  • с 1 июля — 9906 гривен;
  • с 1 октября — 10 180 гривен.
Также документ предусматривает изменение прожиточного минимума для основных социальных и демографических групп.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Прожиточный минимумГетманцев
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