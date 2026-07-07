Украина получила более $15 млрд финпомощи в июне, — НБУ Сегодня 15:15 — Казна и Политика

Украина получила более $15 млрд финпомощи в июне, — НБУ

В июне Украина получила более 15 млрд долларов международной финансовой помощи.

Об этом говорится в материалах НБУ , передают Українські Новини.

Отмечается, что из-за низких объемов международной помощи валовые резервы в предыдущие месяцы снижались.

«Уже в июне Украина получила более 15 млрд долларов международной финансовой помощи. Значительная часть этих средств была направлена ​​на пополнение резервов, что позволило возобновить их рост», — сообщили в НБУ.

Кроме того, регулятор финрынка сообщает, что значительное увеличение расходов в июне обусловило существенное расширение дефицита государственного бюджета (без учета грантов в доходах), существенно превысив прошлогодний показатель в первом полугодии.

Значительные объемы международной помощи в июне позволили не только профинансировать бюджетные нужды, но и накопить валютные средства, что обеспечивает расходы ближайших месяцев.

Українські Новини По материалам:

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