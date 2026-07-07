В июне Украина получила более 15 млрд долларов международной финансовой помощи.
Об этом говорится в материалах НБУ, передают Українські Новини.
Отмечается, что из-за низких объемов международной помощи валовые резервы в предыдущие месяцы снижались.
«Уже в июне Украина получила более 15 млрд долларов международной финансовой помощи. Значительная часть этих средств была направлена на пополнение резервов, что позволило возобновить их рост», — сообщили в НБУ.
Кроме того, регулятор финрынка сообщает, что значительное увеличение расходов в июне обусловило существенное расширение дефицита государственного бюджета (без учета грантов в доходах), существенно превысив прошлогодний показатель в первом полугодии.
Значительные объемы международной помощи в июне позволили не только профинансировать бюджетные нужды, но и накопить валютные средства, что обеспечивает расходы ближайших месяцев.