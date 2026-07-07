Международные резервы Украины достигли $51,3 млрд Сегодня 16:20 — Казна и Политика

В июне резервы увеличились на 12,1%

Международные резервы Украины по состоянию на 1 июля 2026 года по состоянию на $51,3 млрд.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

В июне резервы увеличились на 12,1% благодаря валютным поступлениям от международных партнеров, превысивших чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте.

Факторы, определявшие динамику резервов в июне 2026 года

1. Поступление в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.

На валютные счета правительства в Национальном банке в июне поступило $11 316,3 млн., в том числе:

$6 821,1 млн — от ЕС;

$4 495,2 млн — через счета Всемирного банка.

Кроме того, Украина получила $4,4 млрд. от Европейского Союза. Это первая выплата в рамках первого оборонного транша по программе Ukraine Support Loan.

Эти средства не были отнесены к международным резервам Украины в связи с их ограниченным (целевым) назначением по использованию.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено $269,7 млн., в том числе:

$211,5 млн — обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;

$7,2 млн — обслуживание валютных ОВГЗ;

$51,0 млн — уплата другим кредиторам.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $171,5 млн.

2. Операции Национального банка валютном рынке Украины.

Согласно балансовым данным НБУ в июне продал на валютном рынке $5 147,0 млн.

3. Переоценка финансовых инструментов (в результате изменений рыночной стоимости и обменных курсов) и влияние других факторов.

В июне из-за переоценки финансовых инструментов и влияния других факторов международные резервы уменьшились на $191,4 млн.

Текущий объем интернациональных резервов обеспечивает финансирование 5,2 месяца грядущего импорта.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Международные резервы Украины в мае сократились на 5,2% до $45,7 млрд.

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