Международные резервы Украины достигли $51,3 млрд
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Международные резервы Украины по состоянию на 1 июля 2026 года по состоянию на $51,3 млрд.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
В июне резервы увеличились на 12,1% благодаря валютным поступлениям от международных партнеров, превысивших чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте.
Факторы, определявшие динамику резервов в июне 2026 года
1. Поступление в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.
На валютные счета правительства в Национальном банке в июне поступило $11 316,3 млн., в том числе:
- $6 821,1 млн — от ЕС;
- $4 495,2 млн — через счета Всемирного банка.
Кроме того, Украина получила $4,4 млрд. от Европейского Союза. Это первая выплата в рамках первого оборонного транша по программе Ukraine Support Loan.
Эти средства не были отнесены к международным резервам Украины в связи с их ограниченным (целевым) назначением по использованию.
За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено $269,7 млн., в том числе:
- $211,5 млн — обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;
- $7,2 млн — обслуживание валютных ОВГЗ;
- $51,0 млн — уплата другим кредиторам.
Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $171,5 млн.
2. Операции Национального банка валютном рынке Украины.
Согласно балансовым данным НБУ в июне продал на валютном рынке $5 147,0 млн.
3. Переоценка финансовых инструментов (в результате изменений рыночной стоимости и обменных курсов) и влияние других факторов.
В июне из-за переоценки финансовых инструментов и влияния других факторов международные резервы уменьшились на $191,4 млн.
Текущий объем интернациональных резервов обеспечивает финансирование 5,2 месяца грядущего импорта.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Международные резервы Украины в мае сократились на 5,2% до $45,7 млрд.Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.