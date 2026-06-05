Міжнародні резерви скорочуються четвертий місяць поспіль: НБУ назвав причини Сьогодні 14:02 — Валюта

Міжнародні резерви України станом на 1 червня 2026 року за попередніми даними становили 45 726,6 млн дол. США

Міжнародні резерви України в травні скоротилися на 5,2% до $45,7 млрд.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

«Міжнародні резерви України станом на 1 червня 2026 року за попередніми даними становили 45 726,6 млн дол. США. У травні вони зменшилися на 5,2%. Така динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями Національного банку та борговими виплатами країни в іноземній валюті. Ці операції перевищили надходження від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики та від міжнародних партнерів. Попри зменшення, обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку», — сказано в повідомленні.

Динаміку резервів визначала низка чинників

1. Операції на валютному ринку.

У травні порівняно з квітнем 2026 року чистий продаж валюти Національним банком зменшився на 12,4%. Відповідно до балансових даних НБУ в травні продав на валютному ринку $3,13 млрд.

2. Надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.

На валютні рахунки уряду в Національному банку в травні надійшло $599,2 млн, у тому числі:

$498,8 млн — через рахунки Світового банку;

$100,4 млн — від розміщення валютних ОВДП.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $126,2 млн, у тому числі:

$12,9 млн — обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

$7,9 млн — обслуговування валютних ОВДП;

$105,4 млн — сплата іншим кредиторам.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $274,9 млн.

3. Переоцінка фінансових інструментів (у результаті зміни ринкової вартості та курсів валют) та вплив інших чинників.

У травні через переоцінку фінансових інструментів та вплив інших чинників міжнародні резерви збільшилася на $441,9 млн.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,7 місяця майбутнього імпорту.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що Міжнародні резерви України cтаном на 1 травня 2026 року становили $48 214,7 млн. У квітні вони зменшилися на 7,3%.

Чисті міжнародні резерви Національного банку у березні зменшилися на 9,4% до 37,147 млрд доларів порівняно з попереднім місяцем.

Станом на 1 березня 2026 року міжнародні резерви України становили 54 753,4 млн дол. США. Упродовж лютого їхній обсяг зменшився на 5,0%.

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