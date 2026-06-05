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Міжнародні резерви скорочуються четвертий місяць поспіль: НБУ назвав причини

Валюта
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Міжнародні резерви України станом на 1 червня 2026 року за попередніми даними становили 45 726,6 млн дол. США
Міжнародні резерви України станом на 1 червня 2026 року за попередніми даними становили 45 726,6 млн дол. США
Міжнародні резерви України в травні скоротилися на 5,2% до $45,7 млрд.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.
«Міжнародні резерви України станом на 1 червня 2026 року за попередніми даними становили 45 726,6 млн дол. США. У травні вони зменшилися на 5,2%. Така динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями Національного банку та борговими виплатами країни в іноземній валюті. Ці операції перевищили надходження від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики та від міжнародних партнерів. Попри зменшення, обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку», — сказано в повідомленні.

Динаміку резервів визначала низка чинників

1. Операції на валютному ринку.
У травні порівняно з квітнем 2026 року чистий продаж валюти Національним банком зменшився на 12,4%. Відповідно до балансових даних НБУ в травні продав на валютному ринку $3,13 млрд.
2. Надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.
На валютні рахунки уряду в Національному банку в травні надійшло $599,2 млн, у тому числі:
  • $498,8 млн — через рахунки Світового банку;
  • $100,4 млн — від розміщення валютних ОВДП.
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За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $126,2 млн, у тому числі:
  • $12,9 млн — обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;
  • $7,9 млн — обслуговування валютних ОВДП;
  • $105,4 млн — сплата іншим кредиторам.
Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $274,9 млн.
3. Переоцінка фінансових інструментів (у результаті зміни ринкової вартості та курсів валют) та вплив інших чинників.
У травні через переоцінку фінансових інструментів та вплив інших чинників міжнародні резерви збільшилася на $441,9 млн.
Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,7 місяця майбутнього імпорту.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що Міжнародні резерви України cтаном на 1 травня 2026 року становили $48 214,7 млн. У квітні вони зменшилися на 7,3%.
Чисті міжнародні резерви Національного банку у березні зменшилися на 9,4% до 37,147 млрд доларів порівняно з попереднім місяцем.
Станом на 1 березня 2026 року міжнародні резерви України становили 54 753,4 млн дол. США. Упродовж лютого їхній обсяг зменшився на 5,0%.
За матеріалами:
Finance.ua
НБУ
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