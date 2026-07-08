Кабмин готовит реформирование второй и третьей групп ФЛП Сегодня 09:15 — Казна и Политика

Сейчас ФЛП на третьей группе могут выбирать ставку 5% без НДС или 3% при отдельной уплате НДС.

Украина должна реформировать упрощенную систему налогообложения и унифицировать правила для разных групп налогоплательщиков с тем, чтобы получить следующие транши финансовой помощи от Европейского Союза.

Об этом сообщила заместитель министра финансов Светлана Воробей во время Форума «Восстановление Украины: евроинтеграция и институциональные реформы», состоявшегося при поддержке Центра международного частного предпринимательства (CIPE), передает Финансовый клуб.

Минфин готовит реформу ІІ и ІІІ групп ФЛП

По словам Воробей, одним из обязательств Украины перед ЕС является реформирование второй и третьей групп физических лиц-предпринимателей.

«Будет реформирование второй и третьей групп ФЛП. У нас есть обязательства получить второй и третий транш», — сказала она.

Изменения в систему НДС

Как отметила заместитель министра, Минфин работает над законопроектом по усовершенствованию администрирования налога на добавленную стоимость.

«Мы идем к риск-ориентированной модели. Основой ее является НДС, который нужно совершенствовать, чтобы анализ налоговых накладных стал гармоничным и не вызвал блокировок. А уже при вступлении в ЕС система администрирования НДС коренным образом изменится. Распределение НДС в ЕС происходит на уровне Брюсселя. То есть мы предусматриваем два этапа реформы. Сейчас будут совершенствоваться действия, чтобы выявлять скрутки. На втором этапе будет имплементация европейских норм», — добавила Воробей.

Эту позицию поддержал председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев.

«Об устранении льгот по НДС для ФЛП, мы разделяем условие наших партнеров — лимиты должны быть одинаковыми для всех, — сказал он. — Но моя позиция — что начать действовать эти нормы должны только после подписания мирного соглашения».

Что известно об НДС для ФЛП

Ранее украинские члены правительства и представители МВФ находились на завершающем этапе обсуждения введения НДС для большего количества ФЛП, чтобы отсрочить решение до 2027 года.

Сначала правительство предлагало ввести НДС для всех ФЛП с годовым доходом более 1 млн грн. Затем согласился поднять лимит до 4 млн грн. Но даже эту версию законопроекта не торопился подавать в парламент.

Сейчас ФЛП на третьей группе могут выбирать ставку 5% без НДС или 3% при отдельной уплате НДС.

Фінансовий клуб По материалам:

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