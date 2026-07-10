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Цены на продукты снижаются — что подешевело

Личные финансы
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Покупки в супермаркете
Покупки в супермаркете
В июне цены в Украине несколько снизились по сравнению с предыдущим месяцем, хотя в годовом исчислении инфляция остается на уровне более 7%. Больше всего за месяц подешевели яйца, одежда и обувь.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
По данным статистического ведомства, в июне 2026 года потребительские цены снизились на 0,1% по сравнению с маем. В годовом исчислении инфляция составила 7,2%, а базовая инфляция — 8,1%. За первое полугодие цены в Украине выросли на 5,7%.

Что больше всего подешевело

Больше всего за месяц подешевели продукты питания и безалкогольные напитки — на 0,8%. Лидером по снижению цен стали яйца, которые подешевели сразу на 27,8%.
Также снизились цены на овощи, сало, фрукты, сахар, рис, мясо птицы и продукты переработки зерновых — от 0,6% до 3,7%. Одежда и обувь стали дешевле на 2,3%, а горючее и масла — на 1,6%.

Какие товары и услуги подорожали

В то же время, отдельные продукты и услуги продолжили дорожать. В частности, цены на подсолнечное масло, рыбу, макаронные изделия и хлеб выросли на 1−1,7%. Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 1,4%, преимущественно из-за повышения цен на сигареты.
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Жилищно-коммунальные услуги за месяц стали дороже на 0,9%. Больше всего выросли тарифы на водоснабжение — на 15,3%, а также на водоотвод — на 14,6%.
Кроме того, на 0,2% повысилась стоимость транспортных услуг из-за подорожания ж/д билетов (3,4%) и автомобильных пассажирских перевозок (1,2%). Услуги больниц и учебных заведений также выросли в цене — на 0,3%.
Ранее мы сообщали, что согласно прогнозу инвестиционной группы ICU, в 2026 году инфляция ускорится до 9,4%.
Также Finance.ua писал, что в Национальном банке объяснили, почему инфляция после периода замедления снова начала ускоряться и когда ожидается постепенное ее снижение.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ГосстатИнфляция
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