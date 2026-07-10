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Налоги для украинцев в Европе: как не платить дважды

Личные финансы
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Украинские беженцы в Европе могут попасть как не попасть в ловушку двойного налогообложения
Украинские беженцы в Европе могут попасть как не попасть в ловушку двойного налогообложения
Из-за изменения правил и регулирования многие украинцы в ЕС могут столкнуться с необходимостью декларировать доходы за границей или даже доплачивать налоги. Finance.ua в статье разобрался, как определить страну уплаты налогов и когда возникает риск двойного налогообложения.

Как определить, в какой стране нужно платить налоги

Распространено мнение, что поступающие на украинский счет ФЛП доходы не интересуют европейские налоговые органы. На самом деле , ключевое значение имеет не счет, а налоговое резидентство.
В большинстве стран Европы человек становится налоговым резидентом, если выполняется хотя бы одно из условий:
  • находится в стране более 183 дней в течение календарного или налогового года;
  • именно там находится центр его жизненных и экономических интересов — проживает семья, учатся дети, есть долгосрочная аренда жилья или постоянное место работы.
Если человек более полугода проживает, например, в Польше или Германии, эта страна может потребовать уплаты налогов со всех его доходов, независимо от того, где они были получены. Это касается, в частности, украинской зарплаты, доходов ФЛП, дивидендов или арендной платы за недвижимость в Украине.
В то же время , социальное пособие, которое украинцы получают в странах Европы, обычно не облагается налогом. В Украине его необходимо отобразить в годовой декларации, однако налог на доходы физических лиц с таких выплат не уплачивается.
В то же время, декларирование иностранных доходов остается обязательным, чтобы избежать возможных штрафов.

Как избежать двойного налогообложения

Больше всего вопросов возникает у украинцев, которые дистанционно работают на украинские компании, но постоянно проживают в странах ЕС.
Между Украиной и большинством европейских государств действуют соглашения об избежании двойного налогообложения. Если человек стал налоговым резидентом, например Польши, он должен задекларировать там свои доходы, полученные в Украине. При этом уже уплаченный в Украине НДФЛ можно отнести в счет налоговых обязательств в стране проживания.
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Однако есть нюансы:
  • если ставка налога в стране проживания выше, чем в Украине, придется доплатить разницу;
  • украинский военный сбор во многих странах ЕС не засчитывается как аналог подоходного налога, поэтому его фактически нельзя использовать для уменьшения налоговых обязательств за границей.
Специалисты советуют каждый год получать в украинской налоговой справку о статусе налогового резидента Украины и при необходимости подавать ее европейским налоговым органам. В то же время, если человек непрерывно проживает за границей уже более трех лет, подтвердить украинское налоговое резидентство будет значительно сложнее, ведь страна проживания, скорее всего, будет признавать его своим налоговым резидентом.
Сколько налогов нужно платить в популярных странах ЕС и на чем можно сэкономить — читайте в статье по ссылке.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
НалогиЕС
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