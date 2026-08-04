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Эксперты объяснили, почему зима будет сложной — СМИ

Казна и Политика
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Эксперты объяснили, почему зима будет сложной — СМИ
Эксперты объяснили, почему зима будет сложной — СМИ
Украина готовится к еще одной сложнейшей зиме, которая может стать самым серьезным испытанием с начала полномасштабного вторжения россии, пишет CNBC .
В последние недели российские войска увеличили количество ракетных ударов по украинским городам, вероятно, пытаясь воспользоваться нехваткой у Киева средств перехвата баллистических ракет.
Ирина Терех, генеральный директор компании Fire Point, заявила, что Киеву необходимо реалистично оценивать угрозу, с которой он столкнется в ближайшие месяцы, учитывая острую нехватку систем противовоздушной обороны в стране.
«Зима приближается, и прошлая зима была очень тяжелой для Украины и для больших городов в целом. Эта будет не легче — а, вероятно, даже тяжелее», — сказала Терех в комментарии CNBC.
Украина по-прежнему сильно зависит от американских ракет Patriot PAC-3 для перехвата российских баллистических ракет, хотя украинские компании и стремятся разработать собственные противоракетные технологии.
«Мы пытаемся втиснуть программу, на разработку которой обычно уходит от 20 до 30 лет, в несколько лет, и это не то, что можно сделать за три месяца до зимы», — сказала Терех.
В предстоящую зиму Украина укрепляет оборону своей энергетической инфраструктуры и наращивает резервы для обеспечения достаточных поставок тепла и электроэнергии. Она также стремится получить дополнительное финансирование от своих европейских партнеров и пытается сформировать пакет пособий на зимний период.
Кроме того, как считает аналитик Сергей Кузан, некоторые кадровые перестановки в правительстве связаны с необходимостью подготовки к суровой зиме.
«По сути, правительство было реформировано и обновлено для перезапуска институциональных процессов и улучшения координации между разными ведомствами. Как утверждал президент Зеленский, главная задача обновленного кабинета министров — обеспечить полную готовность энергетической и оборонной инфраструктуры к холодной погоде», — сказал Кузан CNBC.
Бывший посол США в НАТО Курт Уолкер считает, что путин, несомненно, попытается использовать зиму, чтобы окончательно сломать Украину, лишив страну электро- и теплоснабжения.
Однако Волкер заявил, что Киев находится в лучшем положении для отражения российских баллистических ракетных ударов, чем в прошлую зиму.
«путин движется долгосрочным путем к поражению. Он не может справиться с потерями на поле боя. Украина лишает Кремль нефтеперерабатывающих и экспортных мощностей, что истощает его бюджет», — заявил Волкер в интервью CNBC.
Он считает, что путин будет бороться до тех пор, пока не сможет, но его возможности становятся ограниченными.
«Я думаю, он продолжит борьбу зимой — считая, что это может пойти на пользу россии, — но к весне, я думаю, пути столкнется с жесткими ограничениями в своей агрессивной войне, и ему придется согласиться на прекращение огня», — добавил он.
Аналитики называют недавние попытки Украины нанести удар по ключевым логистическим центрам, таким как розничный гигант типа Amazon Wildberries, стратегией, направленной на повышение расходов войны для российского бизнеса в надежде, что путин будет вынужден сесть за стол переговоров.
По материалам:
УНІАН
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