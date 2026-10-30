0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Латвия впервые в своей истории будет председательствовать в Совбезе ООН: задачи

Мир
45
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Латвия впервые в своей истории будет председательствовать в Совбезе ООН: задачи
Латвия впервые в своей истории будет председательствовать в Совбезе ООН: задачи
С 1 ноября Латвия впервые возглавит Совет Безопасности ООН и в течение месяца будет координировать его работу.
Главными задачами Рига назвала поддержку Украины, противодействие российской пропаганде и недопущение нормализации агрессии России.
Об этом сообщает Delfi.
Страна также стремится использовать председательство для укрепления международной безопасности и привлечения внимания к последствиям российской агрессии.

Приоритеты

Как рассказала посол Латвии при ООН Санита Павлюта-Десландес, Председательство в Совете Безопасности дает стране возможность активнее заявить о себе на международной арене, отстаивать собственные интересы и ценности и демонстрировать ответственную позицию.
По ее словам, около 90% повестки дня Совбеза составляют регулярные заседания. Вместе с тем, председательствующая страна может инициировать одно или два тематических обсуждения, посвященных важным для нее вопросам. Латвия планирует использовать эту возможность, чтобы поднять темы, которые определила своими приоритетами.
Работа в Совете Безопасности ООН напоминает Латвии о необходимости ежедневно отстаивать свою независимость и свободу. Поэтому главной задачей страны в Совбезе дипломат назвала укрепление национальной безопасности, в частности из-за поддержки Украины.
«Мы прилагаем все усилия, чтобы война России против Украины оставалась одним из важнейших вопросов повестки дня Совета Безопасности ООН, чтобы не допустить нормализации российской агрессии против Украины, опровергать российскую пропаганду и ложь и разъяснять международному сообществу империалистические цели России и глобальные последствия ее действий».
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems