Латвия впервые в своей истории будет председательствовать в Совбезе ООН: задачи

С 1 ноября Латвия впервые возглавит Совет Безопасности ООН и в течение месяца будет координировать его работу.

Главными задачами Рига назвала поддержку Украины, противодействие российской пропаганде и недопущение нормализации агрессии России.

Об этом сообщает Delfi.

Страна также стремится использовать председательство для укрепления международной безопасности и привлечения внимания к последствиям российской агрессии.

Приоритеты

Как рассказала посол Латвии при ООН Санита Павлюта-Десландес, Председательство в Совете Безопасности дает стране возможность активнее заявить о себе на международной арене, отстаивать собственные интересы и ценности и демонстрировать ответственную позицию.

По ее словам, около 90% повестки дня Совбеза составляют регулярные заседания. Вместе с тем, председательствующая страна может инициировать одно или два тематических обсуждения, посвященных важным для нее вопросам. Латвия планирует использовать эту возможность, чтобы поднять темы, которые определила своими приоритетами.

Работа в Совете Безопасности ООН напоминает Латвии о необходимости ежедневно отстаивать свою независимость и свободу. Поэтому главной задачей страны в Совбезе дипломат назвала укрепление национальной безопасности, в частности из-за поддержки Украины.