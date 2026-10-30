Латвия впервые в своей истории будет председательствовать в Совбезе ООН: задачи
С 1 ноября Латвия впервые возглавит Совет Безопасности ООН и в течение месяца будет координировать его работу.
Главными задачами Рига назвала поддержку Украины, противодействие российской пропаганде и недопущение нормализации агрессии России.
Об этом сообщает Delfi.
Страна также стремится использовать председательство для укрепления международной безопасности и привлечения внимания к последствиям российской агрессии.
Приоритеты
Как рассказала посол Латвии при ООН Санита Павлюта-Десландес, Председательство в Совете Безопасности дает стране возможность активнее заявить о себе на международной арене, отстаивать собственные интересы и ценности и демонстрировать ответственную позицию.
По ее словам, около 90% повестки дня Совбеза составляют регулярные заседания. Вместе с тем, председательствующая страна может инициировать одно или два тематических обсуждения, посвященных важным для нее вопросам. Латвия планирует использовать эту возможность, чтобы поднять темы, которые определила своими приоритетами.
Работа в Совете Безопасности ООН напоминает Латвии о необходимости ежедневно отстаивать свою независимость и свободу. Поэтому главной задачей страны в Совбезе дипломат назвала укрепление национальной безопасности, в частности из-за поддержки Украины.
«Мы прилагаем все усилия, чтобы война России против Украины оставалась одним из важнейших вопросов повестки дня Совета Безопасности ООН, чтобы не допустить нормализации российской агрессии против Украины, опровергать российскую пропаганду и ложь и разъяснять международному сообществу империалистические цели России и глобальные последствия ее действий».
Поделиться новостью
Также по теме
Финляндия и США подписали соглашение о минеральных ресурсах — детали
ПартнерскаяПРАВЭКС БАНК меняет название на ИНТЕЗ САНПАОЛО БАНК
Где в Европе дороже всего отапливать квартиру газом (инфографика)
Кристин Лагард досрочно покинет пост президентки ЕЦБ
Как изменился реальный доход и сбережения домохозяйств в ЕС (инфографика)
Сенатор США пригрозил судам с российским дизелем