Сколько средств направили на пенсионные выплаты в феврале — Finance.ua

Сколько средств направили на пенсионные выплаты в феврале
Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсий за февраль 2025 года. На пенсионные выплаты направлена сумма 62,2 млрд гривен.
Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.
Это на 0,5 млрд гривен больше, чем в январе, когда на пенсионные выплаты была направлена сумма 61,7 млрд гривен.
По данным ПФУ, на пенсионные выплаты в феврале направлено:
- через АО «Укрпочта» — 8,8 млрд гривен,
- через уполномоченные банки — 53,4 млрд гривен.
Кроме того, ПФУ направил на выплату жилищных субсидий и льгот 4,9 млрд гривен средств государственного бюджета.
Напомним, внедрение накопительной пенсионной системы может начаться уже со следующего года. Министерство социальной политики уже направило в Кабмин проект закона. Когда правительство его одобрит, документ будет передан на рассмотрение Верховной Радой.
Правительство приняло решение об индексации пенсий с 1 марта текущего года. Минимальное повышение пенсий будет не менее 100 гривен, а максимальный размер индексации составит 1500 гривен.
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