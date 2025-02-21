На какие доплаты могут рассчитывать пенсионеры в 2025 году — Finance.ua

На какие доплаты могут рассчитывать пенсионеры в 2025 году Сегодня 21:03 — Казна и Политика

На какие доплаты могут рассчитывать пенсионеры в 2025 году

Украинские пенсионеры получают некоторые доплаты к пенсии. В 2025 году, как и прежде, они могут рассчитывать на эти выплаты.

«В случае принятия законодательных решений по увеличению пенсионных выплат в 2025 году, Пенсионным фондом Украины будут проведены соответствующие перерасчеты», — ответили в Фонде на запрос издания « Апострофа ».

При этом указано, что пенсионеры могут рассчитывать на доплаты, если они достигли определенного возраста:

70 лет — доплата 300 гривен;

75 лет — 456 гривен;

80 лет — 570 гривен.

«Также на основании заявлений проводятся перерасчеты в связи с приобретением пенсионерами права на установление индивидуальных доплат или надбавок (например, надбавка на иждивенцев, пенсия за особые заслуги перед Украиной)», — подчеркнули в ПФУ.

4 февраля президент Владимир Зеленский анонсировал повышение пенсий украинским пенсионерам с весны. Позже стало известно, что с 1 марта пенсии должны быть увеличены на 10% от текущего размера.

19 февраля Пенсионный фонд утвердил главный показатель для пересмотра пенсий — среднюю заработную плату за 2024 год. Этот показатель определен на уровне 17,486,60 грн, что на 22,2% больше, чем в 2023 году.

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Апостроф По материалам:

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