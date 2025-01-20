Украинцы, у которых пенсия менее 10 тыс. грн, получат прибавку — Finance.ua

Украинцы, у которых пенсия менее 10 тыс. грн, получат прибавку Сегодня 13:04 — Казна и Политика

Украинцы, у которых пенсия менее 10 тыс. грн, получат прибавку

Социальные стандарты в 2025 году правительство решило не поднимать из-за сложной экономической ситуации, связанной с полномасштабным вторжением рф. В то же время для некоторых украинцев предусмотрена прибавка к пенсии.

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Трудовая пенсия по старости

В Пенсионном фонде Украины сообщили, что пенсия в 2025 году назначена украинцам, которые достигли 60 лет, но в то же время их стаж составляет не менее 32 лет.

Кроме того, пенсия может быть назначена украинцам, достигшим 63 и 65 лет, при наличии стажа в размере 22 лет и 15 лет соответственно.

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Прибавка к пенсии после 65 лет в Украине

У украинцев в возрасте 65 лет при требуемом стаже пенсия должна составлять 40% зарплаты. В случае, если выплаты меньше указанного размера, то предусмотрена доплата до этого уровня.

Следует отметить, что начисление происходит автоматически и дополнительно обращаться в ПФУ не следует. В то же время другие надбавки не предусмотрены.

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Прибавка к пенсии после 75 лет

Украинцы, достигшие 70-летнего возраста, также имеют право на доплаты к пенсии в 2025 году. Размер прибавки зависит от возраста пенсионера, а именно:

70−74 года — прибавка 300 гривен;

75−79 лет — 456 гривен;

старше 80 лет — 570 гривен.

Эти доплаты начисляются автоматически, поэтому обращаться в Пенсионный фонд не нужно.

Но есть нюанс — не все пенсионеры, достигшие 70 лет, получат доплату. Она положена тем, у кого пенсия не превышает 10 340,35 гривны.

Справка Finance.ua:

В бюджет Пенсионного фонда Украины за 2024 год из всех источников финансирования поступило 856,1 млрд гривен. Это на 79,0 млрд гривен больше, чем в 2023 году.

По оперативным данным, расходы на пенсионные и другие запланированные выплаты составили 821,5 млрд гривен, что на 75,2 млрд грн больше, чем в 2023 году.

Выплаты действующим пенсионерам пересчитают после пенсионной реформы, размер пенсий должен возрасти у 80% украинцев. Об этом говорится в законопроекте, разработанном Министерством социальной политики.

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УНІАН По материалам:

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