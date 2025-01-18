Новые льготы для пенсионеров после 60 лет: что изменилось с 1 января — Finance.ua

Новые льготы для пенсионеров после 60 лет: что изменилось с 1 января Сегодня 15:11 — Казна и Политика

Новые льготы для пенсионеров после 60 лет: что изменилось с 1 января

Не все пенсионеры знают, на какие льготы могут претендовать. Таких бонусов немало — это скидка на коммуналку, бесплатная юридическая помощь и многое другое.

Узнайте, на какие бонусы, кроме доплаты к пенсии, могут претендовать пожилые украинцы.

Какие льготы предоставляются пенсионерам в 2025 году

Некоторые услуги для украинских пенсионеров полностью бесплатны или предоставляются с большой скидкой. Вот какие льготы могут получить пожилые люди:

Бесплатный проезд в транспорте. Пенсионеры имеют право не платить за проезд на общественном и пригородном транспорте, если покажут водителю пенсионное удостоверение. Отмена уплаты земельного налога. Согласно статье 281.1. Налогового кодекса Украины, пенсионеры по возрасту освобождены от уплаты земельного налога. Скидка на страховку автомобиля. Пенсионеры, владеющие машиной с двигателем объемом до 2500 куб. см или электродвигателем мощностью до 100 кВт могут претендовать на 50% скидку на автострахование. Бесплатная коммуналка. Некоторые пенсионеры могут вообще не оплачивать коммунальные услуги, говорит постановление КМУ № 389. Пожилые люди получают скидку 100% на плату за ЖКУ, топливо и газ, если проживают в сельской местности и до выхода на пенсию работали учителями, библиотекарями, медиками или работниками культуры. Оформить такую ​​помощь можно в отделении Пенсионного фонда. Субсидии для пожилых людей. Льготы пенсионерам по оплате коммуналки можно оформить в ближайшем отделении ПФУ. Размер скидки зависит от дохода всех членов семьи и рассчитывается индивидуально. Бесплатная юридическая помощь. Все пожилые люди могут получить бесплатную первичную юридическую помощь. А также вторичную (например, сопровождение во время обращения в суд), при условии, если пенсия составляет менее 4722 гривен или менее 6056 гривен у лиц с инвалидностью. Чтобы получить бесплатную правовую помощь, обратитесь в ближайшее бюро правовой помощи или позвоните по телефону 0800 213 103. Бесплатная парковка. Мало кто из пожилых людей знает, что может парковать автомобиль на платных парковках бесплатно. Об этом говорит Постановление КМУ № 585 (пункт 4).

В Украине пенсии могут выплачиваться по доверенности, однако существуют определенные ограничения срока действия такого документа. Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины. Согласно статье 47 Закона Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании, пенсия может выплачиваться по доверенности.

В 2025 году пенсионные выплаты, превышающие в четыре или более раза среднюю пенсию по стране или равные 10 прожиточным минимумам для нетрудоспособных лиц, будут ограничены с помощью понижающих коэффициентов.

УНІАН По материалам:

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