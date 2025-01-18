Новые льготы для пенсионеров после 60 лет: что изменилось с 1 января — Finance.ua

Новые льготы для пенсионеров после 60 лет: что изменилось с 1 января
Не все пенсионеры знают, на какие льготы могут претендовать. Таких бонусов немало — это скидка на коммуналку, бесплатная юридическая помощь и многое другое.
Узнайте, на какие бонусы, кроме доплаты к пенсии, могут претендовать пожилые украинцы.
Какие льготы предоставляются пенсионерам в 2025 году
Некоторые услуги для украинских пенсионеров полностью бесплатны или предоставляются с большой скидкой. Вот какие льготы могут получить пожилые люди:
- Бесплатный проезд в транспорте. Пенсионеры имеют право не платить за проезд на общественном и пригородном транспорте, если покажут водителю пенсионное удостоверение.
- Отмена уплаты земельного налога. Согласно статье 281.1. Налогового кодекса Украины, пенсионеры по возрасту освобождены от уплаты земельного налога.
- Скидка на страховку автомобиля. Пенсионеры, владеющие машиной с двигателем объемом до 2500 куб. см или электродвигателем мощностью до 100 кВт могут претендовать на 50% скидку на автострахование.
- Бесплатная коммуналка. Некоторые пенсионеры могут вообще не оплачивать коммунальные услуги, говорит постановление КМУ № 389. Пожилые люди получают скидку 100% на плату за ЖКУ, топливо и газ, если проживают в сельской местности и до выхода на пенсию работали учителями, библиотекарями, медиками или работниками культуры. Оформить такую помощь можно в отделении Пенсионного фонда.
- Субсидии для пожилых людей. Льготы пенсионерам по оплате коммуналки можно оформить в ближайшем отделении ПФУ. Размер скидки зависит от дохода всех членов семьи и рассчитывается индивидуально.
- Бесплатная юридическая помощь. Все пожилые люди могут получить бесплатную первичную юридическую помощь. А также вторичную (например, сопровождение во время обращения в суд), при условии, если пенсия составляет менее 4722 гривен или менее 6056 гривен у лиц с инвалидностью. Чтобы получить бесплатную правовую помощь, обратитесь в ближайшее бюро правовой помощи или позвоните по телефону 0800 213 103.
- Бесплатная парковка. Мало кто из пожилых людей знает, что может парковать автомобиль на платных парковках бесплатно. Об этом говорит Постановление КМУ № 585 (пункт 4).
В Украине пенсии могут выплачиваться по доверенности, однако существуют определенные ограничения срока действия такого документа. Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины. Согласно статье 47 Закона Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании, пенсия может выплачиваться по доверенности.
В 2025 году пенсионные выплаты, превышающие в четыре или более раза среднюю пенсию по стране или равные 10 прожиточным минимумам для нетрудоспособных лиц, будут ограничены с помощью понижающих коэффициентов.
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