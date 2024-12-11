Пенсии возрастут у 80% украинцев: выплаты пенсионерам пересчитают после пенсионной реформы — Finance.ua

Пенсии возрастут у 80% украинцев: выплаты пенсионерам пересчитают после пенсионной реформы
Выплаты действующим пенсионерам пересчитают после пенсионной реформы, размер пенсий должен возрасти у 80% украинцев.
Об этом говорится в законопроекте, разработанном Министерством социальной политики.
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В результате реформы в Украине останутся следующие виды пенсий:
- пенсия по возрасту;
- пенсия в связи с утратой кормильца;
- пенсия по инвалидности — до принятия отдельного законодательного акта о введении страховой выплаты лицам с устойчивым ограничением трудоспособности, и об обеспечении лицам, которым назначены пенсии по инвалидности, более высокого уровня гарантий, чем предусмотрено настоящим Законом;
- пенсия по выслуге лет — до принятия отдельного законодательного акта о внедрении профессиональных пенсионных систем.
Пенсии тем украинцам, которые уже вышли на пенсию, пересчитают по новому законодательству с учетом балльной системы и прибавят базовую пенсию.
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Прогнозируется, что в результате указанной реформы размеры солидарных пенсий возрастут для 80% пенсионеров. Но если после перерасчета окажется, что размер пенсии должен уменьшиться, то ее уменьшать не будут.
Кроме того, указывается, что определенные доплаты к пенсиям исчезнут (доплата за сверхурочный стаж, доплаты по возрасту, доплата до минимального размера пенсии). А такие доплаты, как за особые условия труда, переложат на государственный бюджет и выведут из Пенсионного фонда Украины.
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Для выхода на пенсию необходимо будет иметь 35 лет трудового стажа при выходе на пенсию в 60 лет, или минимально 15 лет стажа для выхода на пенсию в 65 лет.
Планируется, что изменения в пенсионную систему в случае принятия соответствующего законопроекта вступят в силу с 1 июля 2025 года.
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