Некоторым пенсионерам доплатят по 300 грн: условия — Finance.ua

Некоторым пенсионерам доплатят по 300 грн: условия Сегодня 19:00 — Казна и Политика

Украинское законодательство предусматривает предоставление гражданам разных надбавок, повышений и дополнительных пенсий. В частности, продолжают выплачивать доплату за донорство в размере почти 300 гривен.

Об этом пишет издание « На пенсии », ссылаясь на данные Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

По данным фонда, вопрос доплат за донорство прописан в статье 21 закона от 30 сентября 2020 г. № 931-IX «О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови».

Статус почетного донора предоставляется тем, кто безвозмездно сдал 40 разовых максимально допустимых доз крови или 60 разовых максимально допустимых доз плазмы крови. Как известно, донором может стать любой дееспособный совершеннолетний гражданин, после прохождения соответствующего медицинского обследования и не имеет противопоказаний. Взятие крови у человека разрешено только при условии, что не будет причинен вред здоровью донора.

По закону почетным донорам-пенсионерам предусмотрена надбавка к пенсионной выплате в размере 10% прожиточного минимума на один месяц. В 2024 году прожиточный минимум повысился до 2,92 тыс. гривен, потому доплата за донорство составляет 292 гривны.

Как получить доплату донорам

Для того чтобы получить доплату, необходимо подать заявление в любой сервисный центр Пенсионного фонда. Для оформления выплаты необходимо предоставить:

паспорт гражданина;

идентификационный код;

удостоверение донора.

По информации Пенсионного фонда, сейчас 41,43 тыс. украинцев получают надбавку к пенсии за донорство.

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