Минсоцполитики обнародовало законопроект реформы пенсионной системы — базовая пенсия и балльная система Сегодня 16:45 — Личные финансы

Минсоцполитики обнародовало законопроект реформы пенсионной системы — базовая пенсия и балльная система

Министерство социальной политики обнародовало законопроект, предусматривающий реформу солидарного уровня пенсионной системы. Согласно документу, пенсионные выплаты будут состоять из базовой и страховой составляющих.

Базовая пенсия будет обязательной и одинаковой для всех пенсионеров, обеспечивая базовый уровень социальной защиты. Ее размер составит 30% минимальной заработной платы после уплаты налогов.

Страховая составляющая будет зависеть от трудового стажа и заработной платы и будет рассчитываться по балльной системе. Стоимость одного пенсионного балла будут пересматривать ежегодно в марте в зависимости от средней зарплаты в стране, заменяя традиционную индексацию пенсий.

Каждый месяц во время официального трудоустройства граждане будут зарабатывать пенсионные баллы. Размер страховой пенсии будет определяться умножением общего количества баллов на стоимость одного балла.

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Для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь не менее 35 лет трудового стажа. При 15 лет стажа пенсию можно будет получить в 65 лет.

Законопроект предусматривает, что изменения в пенсионную систему вступят в силу с 1 июля 2025 года.

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