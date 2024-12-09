Минсоцполитики обнародовало законопроект реформы пенсионной системы — базовая пенсия и балльная система — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Минсоцполитики обнародовало законопроект реформы пенсионной системы — базовая пенсия и балльная система

Личные финансы
96
Минсоцполитики обнародовало законопроект реформы пенсионной системы — базовая пенсия и балльная система
Минсоцполитики обнародовало законопроект реформы пенсионной системы — базовая пенсия и балльная система
Министерство социальной политики обнародовало законопроект, предусматривающий реформу солидарного уровня пенсионной системы. Согласно документу, пенсионные выплаты будут состоять из базовой и страховой составляющих.
Базовая пенсия будет обязательной и одинаковой для всех пенсионеров, обеспечивая базовый уровень социальной защиты. Ее размер составит 30% минимальной заработной платы после уплаты налогов.
Страховая составляющая будет зависеть от трудового стажа и заработной платы и будет рассчитываться по балльной системе. Стоимость одного пенсионного балла будут пересматривать ежегодно в марте в зависимости от средней зарплаты в стране, заменяя традиционную индексацию пенсий.
Каждый месяц во время официального трудоустройства граждане будут зарабатывать пенсионные баллы. Размер страховой пенсии будет определяться умножением общего количества баллов на стоимость одного балла.
Читайте также
Для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь не менее 35 лет трудового стажа. При 15 лет стажа пенсию можно будет получить в 65 лет.
Законопроект предусматривает, что изменения в пенсионную систему вступят в силу с 1 июля 2025 года.
По материалам:
Судебно-юридична газета
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.