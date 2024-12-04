Пенсия по-новому: что предусматривает проект пенсионной реформы — Finance.ua

Пенсия по-новому: что предусматривает проект пенсионной реформы Сегодня 15:00 — Казна и Политика

Пенсия по-новому: что предусматривает проект пенсионной реформы

Министерство социальной политики обнародовало законопроект о пенсионной реформе. Документ представлен для обсуждения на сайте ОПО объединений профсоюзов.

В пояснительной записке к законопроекту указана его цель: повысить справедливость и достаточность размеров пенсий в солидарной пенсионной системе.

«Принятие и реализация законопроекта позволит постепенно устранить диспропорции между размерами пенсий, назначенных в разные годы; существенно упростить механизм исчисления пенсии; обеспечить прямую взаимосвязь между размером страховых взносов, уплачиваемых в пенсионную систему занятыми лицами, и размером пенсий, которые они будут получать будущем», — говорится в тексте.

В частности, документом предусматривается:

применять для исчисления размера пенсии информацию о суммах уплаченных страховых взносов вместо информации о заработной плате, с которой уплачивался страховой взнос;

к размеру солидарной пенсии не будет применяться ограничение ее максимальным размером;

внедрение базовой пенсии заместит текущую громоздкую и непрозрачную систему многочисленных доплат и «дотяжек» не статусного характера.

«Фактически речь идет о поглощении таких доплат одной суммой — базовой частью пенсии. Кроме того, базовая часть пенсии обеспечит минимальный уровень пенсионного обеспечения в солидарной системе общеобязательного государственного пенсионного страхования для лиц, получивших право на пенсию по возрасту», — отметили авторы законопроекта.

Читайте также Какой будет пенсия у граждан без достаточного количества стажа

Базовая пенсия и баллы

Размер пенсии по возрасту в солидарной системе будет равен сумме базовой пенсии по возрасту и страховой части пенсии, а также повышению за отсрочку времени выхода на пенсию.

Базовая часть пенсии по возрасту — минимальный уровень пенсионного обеспечения в солидарной системе для лиц, получивших право на пенсию по возрасту. Размер базовой пенсии по возрасту не может быть менее 30% минимальной заработной платы, уменьшенной на сумму отчислений налогов и других обязательных платежей.

Страховая часть пенсии по возрасту — составляющая часть пенсии, размер которой зависит от размера уплаченных страховых взносов. Определяется ее размер с помощью баллов исходя из общего количества приобретенных баллов за весь период страхового стажа путем их умножения на текущую стоимость одного балла.

Балл — расчетная единица учета пенсионных прав застрахованного лица, исчисляемого исходя из соотношения между суммой страховых взносов, уплаченных за один месяц страхового стажа, к сумме страхового взноса из средней заработной платы в Украине. При этом страховой взнос, уплаченный из средней заработной платы в Украине, засчитывается как 10 баллов.

Стоимость одного балла будет определяться с учетом средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы за предыдущий год, и усредненное количество баллов, приобретаемое лицом за 35 лет страхового стажа — 4200 баллов. Стоимость одного балла будет устанавливаться Кабинетом Министров.

Читайте также Увеличится ли пенсия, если выйти на заслуженный отдых позже 60 лет

Кроме этого, законопроект предлагает расширить охват пенсионным обеспечением лиц, которые достигли 65-летнего возраста, но не имеют достаточно страхового стажа, хотя при этом уплатили достаточно большие суммы страховых взносов.

В частности, предлагается предоставить право на пенсию по возрасту независимо от имеющегося страхового стажа (в настоящее время минимальное требование 15 лет) лицам, достигшим 65 лет, при условии, что до этого времени они уплатили взносы в сумме, эквивалентной сумме взносов за 30 лет стажа с минимальной заработной платы

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.