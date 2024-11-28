Какой будет пенсия у граждан без достаточного количества стажа — Finance.ua

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Какой будет пенсия у граждан без достаточного количества стажа

Казна и Политика
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Какой будет пенсия у граждан без достаточного количества стажа
Какой будет пенсия у граждан без достаточного количества стажа
В системе пенсионного обеспечения Украины предусмотрена специальная поддержка для граждан, достигших пенсионного возраста, но не имеющих достаточного трудового стажа для получения обычной пенсии.
Государство предлагает альтернативное решение в виде социальной пенсии. Ее размер исчисляется как разница между установленным прожиточным минимумом для нетрудоспособных граждан и среднемесячным доходом на одного члена семьи за предыдущие полгода.
Важно отметить, что верхний предел такой социальной выплаты ограничен — она не может быть больше прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который сейчас составляет 3 028 гривен.
Основные критерии для получения социальной пенсии:
— достижение 65-летнего возраста
— наличие трудового стажа менее 15 лет
Сегодня в Украине действует градация необходимого стажа в зависимости от возраста выхода на пенсию:
— 60 лет — нужно иметь 31 год стажа
— 63 года — необходим 21 год стажа
— 65 лет — минимум 15 лет стажа.
По материалам:
Телеканал 24
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