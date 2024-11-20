В Украине появилась «схема» с пенсиями: при чем здесь ЧАЭС — Finance.ua

В Украине появилась «схема» с пенсиями: при чем здесь ЧАЭС Сегодня 11:35 — Личные финансы

В Украине появилась «схема» с пенсиями: при чем здесь ЧАЭС

Украинцы массово якобы селятся в Чернобыльской зоне (зоне ЧАЭС) — после чего через суд «выбивают» увеличение пенсий. Так, с начала полномасштабной войны в Чернобыльской зоне появилось более 135 тыс. «новых поселенцев», что стоит бюджету 15 млрд грн в год.

Об этом сообщила заместитель министра социальной политики Дарья Марчак, передает Forbes

Она отметила, что правоохранители установили, что для получения выплат люди с других территорий специально прописываются в населенных пунктах, расположенных в зоне радиационного загрязнения.

При этом отмечается, такие люди «поселяются» в непригодных для жизни домах. И часто — по несколько десятков в одной квартире.

«Дополнительные выплаты от государства составляют уже около 1,5 млрд грн в месяц или около 15 млрд грн в год. И прогрессия геометрическая», — отметила Марчак.

Что с этим будут делать

С проблемой намерены бороться. Для этого к проекту бюджета на 2025 год добавили норму, которая предусматривает такие доплаты только людям, проживавшим в зоне ЧАЭС с 1986 по 1993 год. То есть все, кто стал «чернобыльцем» после этого срока, больше не смогут извлекать выгоду от своего статуса.

Пенсии чернобыльцев: какие суммы установлены в Украине

На 1 апреля в Украине было 639 тысяч пенсионеров со статусом пострадавших от Чернобыльской катастрофы. Всего в Украине насчитывалось 10,517 млн пенсионеров. По данным ПФУ, больше всего пенсионеров-чернобыльцев в Киевской области — 206 тысяч. В Житомирской области — 89 тысяч, в Ровенской — 94 тысячи.

Лицам, пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС, назначается государственная и дополнительная пенсии. В частности, пенсия назначается в размере возмещения фактического ущерба, исходя:

из заработной платы, полученной человеком в зоне отчуждения в 1986—1990 годах;

или из пятикратного размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января соответствующего года.

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Также в Украине определены категории граждан, для которых пенсия не может быть ниже 8 тысяч гривен. К ним относятся и чернобыльцы, включая людей с инвалидностью и ликвидаторов аварии на ЧАЭС.

Так, для граждан, ставших инвалидами из-за травм или заболеваний, вызванных Чернобыльской катастрофой, установлены специальные минимальные пенсии. А именно:

люди с инвалидностью первой группы: 8187 грн;

люди с инвалидностью второй группы: 6549 грн;

люди с инвалидностью третьей группы: 5048 грн.

Для чернобыльцев, участвовавших в ликвидации последствий аварии, пенсии рассчитываются по процентному отношению к средней заработной плате по стране:

люди с инвалидностью первой группы получают 100% средней зарплаты;

люди с инвалидностью второй группы — 80% средней зарплаты;

люди с инвалидностью третьей группы — 60% от средней зарплаты.

Обозреватель По материалам:

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