Индексация пенсий в марте: на сколько возрастут выплаты — Finance.ua

Индексация пенсий в марте: на сколько возрастут выплаты Сегодня 11:03 — Казна и Политика

Индексация пенсий в марте: на сколько возрастут выплаты, freepik.com

В марте 2025 года состоится повышение пенсий на уровень инфляции, что частично покроет уровень роста потребительских цен.

Об этом сообщил народный депутат, заместитель председателя комитета по социальной политике и защите прав ветеранов Михаил Цимбалюк в телеэфире.

«Больше всего нас беспокоит уровень прожиточного минимума, потому что от этого зависит минимальная пенсия, которая, к сожалению, составит 2300 гривен для почти 5 млн пенсионеров», — отметил он.

Цимбалюк подчеркнул, что правительство приняло во внимание обеспокоенность народных депутатов по этому поводу.

«В следующем году будет мартовское повышение пенсий на уровень инфляции», — проинформировал он.

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Замглавы профильного комитета подчеркнул, что столь незначительное повышение не решит всех проблем, но частично покроет уровень роста потребительских цен.

Цимбалюк также сообщил, что в настоящее время в парламенте и правительстве продолжается дискуссия о том, каким образом поддержать граждан, имеющих минимальную пенсию.

«Пока что окончательное решение не принято, но правительство по настоянию народных депутатов, Офиса Президента найдет решение проблем защиты этих категорий граждан», — резюмировал политик.

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Напомним, средний размер пенсий в Украине на 1 октября составляет 5851,86 грн (на 1 июля — 5816,62 грн). У работающих пенсионеров — 6 257,96 грн (на 1 июля — 6 216,20 грн).

Большинство пенсионеров — 61,73% - получают выплаты, не превышающие 5 000 грн. В частности, у 25,79% пенсионеров размер пенсии составляет до 3000 грн. Еще 17,35% получают выплаты от 3001 до 4000 грн, 18,59% пенсионеров получают пенсии от 4001 до 5000 грн. Четверти украинских пенсионеров (25,57%) назначена пенсия в размере от 5 001 до 10 000 грн. Более 10 000 грн получают 12,7% пенсионеров.

Справка Finance.ua:

в ноябре у пенсионеров выплаты увеличатся. Это произойдет за счет назначения возрастных надбавок и пособий от ВПП ООН. Пенсионные выплаты возрастут у тех, кому исполнилось 70, 75 или 80 лет;

пенсионеры, которым в 2025 году исполнится 70 лет, смогут получать специальные возрастные надбавки. Они назначаются автоматически со дня, когда человек достигает определенного возраста. Размер выплат зависит от возрастной категории;

проект закона о государственном бюджете Украины на 2025 год ко второму чтению содержит норму проведения пенсионной реформы. Кабинет Министров должен «провести мероприятия по введению с 1 июля 2025 года пенсионной реформы».

Укрінформ По материалам:

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