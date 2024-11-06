Изменится ли сумма минимальной пенсии в 2025 году — Finance.ua

Изменится ли сумма минимальной пенсии в 2025 году
Бюджетной декларацией на 2025−2027 годы предусмотрены изменения для некоторых пенсионных выплат. Однако предусмотрены ли нововведения для минимальных начислений?
Согласно постановлению Кабмина «Об одобрении Бюджетной декларации на 2025−2027 годы», в следующем году не произойдет рост суммы пенсии. Правительство решило заморозить этот показатель.
Однако есть вероятность, что следующая индексация выплат будет осуществлена в 2028 году.
Стоит напомнить, что минимальная пенсия в 2024 году зависит от стажа и возраста лица.
- минимальную пенсию 2 725 гривен могут получать неработающие пенсионеры (независимо от стажа);
- не менее 2 980 гривен предусмотрено пенсионерам в возрасте до 70 лет при полном стаже 30/35 лет (для женщин и мужчин соответственно);
- 3 240 гривен будут начислять людям в возрасте от 70 до 80 лет, имеющим полный страховой стаж 30/35 лет;
- 3 370 гривен предусмотрено пенсионерам от 80 лет и имеющим страховой стаж 20/25 лет;
- 3 370 гривен получают граждане в возрасте от 65 лет, которые не работают и имеют полный страховой стаж — 30/35 лет.
Справка Finance.ua:
- Как сообщал Пенсионный фонд Украины, в ноябре пенсионеры получат большие выплаты. Это произойдет за счет назначения возрастных надбавок и пособий от ВПП ООН. Пенсионные выплаты возрастут у тех, кому исполнилось 70, 75 или 80 лет.
- Украинских пенсионеров ожидает повышение выплат в 2025 году. По предварительным прогнозам индексация пенсий может составить от 10 до 12%. Индексация выплат зависит от уровня инфляции и роста средней зарплаты, с которой уплачивается единый социальный взнос (ЕСВ). Детальнее об этом рассказали здесь.
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