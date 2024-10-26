Индексация пенсий: на сколько вырастут выплаты в Украине — Finance.ua

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Индексация пенсий: на сколько вырастут выплаты в Украине

Личные финансы
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Индексация пенсий: на сколько вырастут выплаты в Украине
Индексация пенсий: на сколько вырастут выплаты в Украине
Украинских пенсионеров ожидает повышение выплат в 2025 году. По предварительным прогнозам, индексация пенсий может составить от 10 до 12%.
Об этом сообщила Лидия Ткаченко, старшая научная сотрудница Института демографии и социальных исследований, в эфире «Общественного радио».

Что влияет на повышение пенсий

Индексация выплат зависит от уровня инфляции и роста средней зарплаты, с которой уплачивается единый социальный взнос (ЕСВ).
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По словам эксперта, премьер-министр и министр социальной политики уже подтвердили заложение необходимых средств на повышение пенсий в проекте бюджета на 2025 год.
Однако окончательные цифры индексации станут известны только в начале следующего года.

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«Динамика зарплат имеет большую сезонность. Пенсионный фонд публикует статистику относительно средней зарплаты, с которой платят ЕСВ, и во втором квартале произошел существенный рост. Поэтому вполне возможно, что пенсии повысят на 10−12%. В прошлом году этот показатель составил около 6%» , — объясняет Ткаченко.
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По данным Пенсионного фонда, на 1 октября в Украине насчитывается около 10,3 млн пенсионеров.
Средняя пенсия составляет 5 852 грн, однако выплаты распределяются неравномерно:
  • около половины пенсионеров получают от 3 до 4 тыс. грн в месяц.
  • свыше 1 млн пенсионеров получают пенсии, превышающие 10 тыс. грн.
Напомним, по состоянию на июль 2024 года самая высокая средняя пенсия была в Киеве (7940,27 гривен), что на 36,5% больше средней по стране. Наименьшую среднюю пенсию получают пенсионеры Тернопольской области: 4436,41 гривен — это на 24% меньше средней по Украине.
По материалам:
Громадське радіо
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