От чего зависит размер пенсии для ФЛП — Finance.ua

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От чего зависит размер пенсии для ФЛП

Личные финансы
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От чего зависит размер пенсии для ФЛП
От чего зависит размер пенсии для ФЛП
Выход на пенсию по возрасту в Украине начинается в 60 лет, но есть также возможность оформить выплаты в 63 или 65 лет при условии приобретения нормы страхового стажа. ФЛП также имеют право на пенсию, но сумма выплаты зависит от них самих.
Чтобы выйти на пенсию 60 лет в 2024 году, человеку нужно иметь не менее 31 года стажа. Уже со следующего года требование вырастет до 32 лет, информируют эксперты портала «На пенсии».
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Если во время своей предпринимательской деятельности человек не платил Единый социальный взнос, то, соответственно, страховой стаж не рос.
В издании подчеркивают, что в основном предприниматели платят минимальный страховой взнос. Это несет негативные последствия на коэффициент заработной платы и, соответственно, на общий размер пенсии.
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Поэтому ФЛП, которые платят минимальные взносы, назначают пенсию, которая может быть близка к самой низкой, на которую, в свою очередь, повлияет недостаточное количество стажа и небольшой официальный доход.

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По материалам:
На пенсии
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