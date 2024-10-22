От чего зависит размер пенсии для ФЛП — Finance.ua

От чего зависит размер пенсии для ФЛП Сегодня 21:03 — Личные финансы

От чего зависит размер пенсии для ФЛП

Выход на пенсию по возрасту в Украине начинается в 60 лет, но есть также возможность оформить выплаты в 63 или 65 лет при условии приобретения нормы страхового стажа. ФЛП также имеют право на пенсию, но сумма выплаты зависит от них самих.

Чтобы выйти на пенсию 60 лет в 2024 году, человеку нужно иметь не менее 31 года стажа. Уже со следующего года требование вырастет до 32 лет, информируют эксперты портала «На пенсии».

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Если во время своей предпринимательской деятельности человек не платил Единый социальный взнос, то, соответственно, страховой стаж не рос.

В издании подчеркивают, что в основном предприниматели платят минимальный страховой взнос. Это несет негативные последствия на коэффициент заработной платы и, соответственно, на общий размер пенсии.

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Поэтому ФЛП, которые платят минимальные взносы, назначают пенсию, которая может быть близка к самой низкой, на которую, в свою очередь, повлияет недостаточное количество стажа и небольшой официальный доход.

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На пенсии По материалам:

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