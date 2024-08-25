Кому зачислят в стаж работы периоды обучения — Finance.ua

Кому зачислят в стаж работы периоды обучения Сегодня 15:00 — Личные финансы

Кому зачислят в стаж работы периоды обучения

Периоды трудовой деятельности и другие периоды, которые учитывались в стаж работы для назначения пенсии до вступления в силу Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (т.е. до 1 января 2004), зачисляются в страховой стаж в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством, которое действовало ранее (статья 24 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»).

Об этом сообщили в ПФУ.

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До 1 января 2004 г. периоды обучения по дневной форме получения образования в высших и средних специальных учебных заведениях (кроме периода обучения по дневной форме получения образования на подготовительных отделениях в заведениях высшего образования), в училищах и на курсах по подготовке кадров, повышения квалификации и переквалификации, в аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре зачисляются в стаж работы.

Основания

Периоды обучения могут засчитываться в стаж работы на основании записей в трудовой книжке, если основанием для внесения записей в трудовую книжку о зачислении на обучение и отчислении из обучения указаны реквизиты соответствующих приказов или реквизиты документа об образовании (диплом, свидетельство и т. п. ) — номер и дата выдачи.

В то же время периоды обучения подтверждаются и дипломами, удостоверениями, свидетельствами, а также справками и другими документами, которые выданы на основании архивных данных и содержат сведения о периодах обучения.

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Кроме того, для подтверждения периода обучения по дневной форме получения образования принимаются справки о продолжительности обучения в учебном заведении в соответствующие годы при условии, что в документах есть данные об окончании полного учебного курса или отдельных его этапов.

Напомним, из-за чрезмерного ажиотажа на обучение в аспирантуре среди мужчин призывного возраста Министерство образования и науки Украины изменило правила поступления на третий уровень высшего образования. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Чтобы обучение в аспирантуре не превратилось в коррупционный инструмент избегания мобилизации, в 2024 году отменено поступление на дневную форму обучения по контракту и откорректированы правила возобновления обучения в аспирантуре. Поступление в аспирантуру в этом году будет осуществляться исключительно по государственному заказу, в то же время бюджетных мест станет вдвое больше, чтобы дать возможность всем, кто действительно желает получить степень доктора философии (а не просто избежать мобилизации через аспирантуру), это сделать с полной поддержкой от государства".

В части специального приказа МОН предусматриваются следующие нововведения:

Поступление на аспирантуру в 2024 году возможно только на дневную форму обучения по государственному заказу. Важно: в 2024 году невозможно поступление в аспирантуру на дневную форму обучения по контракту. Растет количество бюджетных мест с традиционных 3200 до 7000. По контракту остается заочная, а также вечерняя формы (последняя — как по государственному заказу, так и по контракту). Важно: вечерняя и заочная форма обучения не предусматривают отсрочку от мобилизации. Перевод с других форм обучения на дневную форму обучения будет недоступен. Возобновление обучения на дневной форме разрешается только лицам, не являющимся военнообязанными, а также другим категориям, которым законно разрешено прерывать обучение (беременность, военная служба, медики и т. п. ).

Справка Finance.ua:

11 украинских университетов вошли в рейтинг лучших в мире. Об этом сообщает QS World University Rankings, пишет weukraine.tv. Известно, что высшую позицию по Украине занимает Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.

Среди абитуриентов в первые дни регистрации наиболее популярным является Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Сикорского». Его уже выбрали более 3,2 тысячи поступающих. Такие данные обнародовали на сайте Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЭБО). Вторым в рейтинге стал Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича. Там уже зарегистрировали 2900 заявлений. Третий в списке — Киевский Государственный торгово-экономический университет — 2896 заявлений

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