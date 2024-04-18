11 українських університетів увійшли до рейтингу найкращих світу — Finance.ua

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11 українських університетів увійшли до рейтингу найкращих світу

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11 українських університетів увійшли до рейтингу найкращих світу
11 українських університетів увійшли до рейтингу найкращих світу
До рейтингу найкращих університетів світу увійшли 11 українських вишів. Про це повідомляє QS World University Rankings, пише weukraine.tv
Відомо, що найвищу позицію по Україні займає Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
«Більшість українських вишів цього року порівняно з попереднім втратили у своїх позиціях, три залишилися без змін», — йдеться в повідомленні.

Університети оцінюють за низкою основних критеріїв:

  • Репутація в академічному середовищі.
  • Цитованість наукових публікацій представників університету.
  • Співвідношення кількості викладачів і студентів.
  • Результати працевлаштування.
  • Ставлення роботодавців до випускників.
  • Репутація випускників серед роботодавців.
  • Зв’язки з міжнародною науковою мережею.
  • Відносна чисельність іноземних викладачів і студентів.
  • Сталість — соціальний та екологічний вплив тощо.

Найкращі українські виші на світовому рівні:

  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка — позиція 681−690.
  • Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна — позиція 691−700.
  • Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» — позиція 731−740.
  • Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» — позиція 901−950.
  • Національний університет «Львівська політехніка» — позиція 951−1000.
  • Сумський державний університет — позиція 951−1000.
  • Національний університет «Києво-Могилянська академія» — позиція 1001−1200.
  • Одеський національний університет імені І. І. Мечникова — позиція 1001−1200.
  • Львівський національний університет імені Івана Франка — позиція 1201−1400.
  • Харківський національний університет радіоелектроніки — позиція 1201−1400.
  • Національний університет біоресурсів і природокористування України — позиція 1201−1400.
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За матеріалами:
Finance.ua
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