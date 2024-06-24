Из-за ажиотажа к обучению в аспирантуре МОН меняет правила поступления — Finance.ua

Из-за ажиотажа к обучению в аспирантуре МОН меняет правила поступления Сегодня 19:15 — Личные финансы

Из-за ажиотажа к обучению в аспирантуре МОН меняет правила поступления

Из-за чрезмерного ажиотажа к обучению в аспирантуре среди мужчин призывного возраста Министерство образования и науки Украины меняет правила поступления на третий уровень высшего образования.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Чтобы обучение в аспирантуре не превратилось в коррупционный инструмент ухода от мобилизации, в 2024 году отменено поступление на дневную форму обучения по контракту и откорректированы правила по возобновлению обучения в аспирантуре. Поступление в аспирантуру в этом году будет осуществляться исключительно по государственному заказу, в то же время бюджетных мест станет вдвое больше, чтобы дать возможность всем, кто действительно желает получить степень доктора философии (а не просто избежать мобилизации через аспирантуру), это сделать с полной поддержкой от государства», — сказано в сообщении.

Поступление на обучение в аспирантуре по контракту в этом году будет возможно только на заочной и вечерней формах.

Что происходит

До 2022 года в аспирантуру ежегодно поступало 7−8 тысяч человек. Для сравнения: в 2024 году на тест для поступления в магистратуру и аспирантуру записалось более 246 тыс. человек. Из них 91 561 человек — это мужчины в возрасте 25−60 лет, у которых уже есть степень магистра или специалиста.

«Такое количество четко указывает, что желание поступить в аспирантуру мотивировано не желанием проводить исследования или ступать на путь научной или преподавательской карьеры, а скорее другими факторами. Кроме того, существует ряд схем, которые незаконно предлагают обеспечить потенциальным аспирантам поступление на дневную форму по контракту для ухода от мобилизации», — отмечают в Минобразования.

Что касается изменений в порядке приема на обучение для получения высшего образования в 2024 году:

Сохраняется ЕВЭ (единый вступительный экзамен) для всех поступающих в аспирантуру, но меняется вес его компонентов при расчете конкурсного балла. Поэтому все, кто зарегистрировался на ЕВЭ в 2024 году, сдают его. Допуском ко вступительным экзаменам во всех вузах и научных учреждениях устанавливается оценка ЕВЭ в части ТОУК на уровне 160 баллов. Относительно ЕВЭ в части иностранного языка, оценка поступающего может не учитываться в конкурсном балле при поступлении в аспирантуру. Это будет решаться по усмотрению заведения/учреждения, которое может учесть экзамен по иностранному языку или установить собственный экзамен. А оценка, полученная в результате составления ЕВЭ в части иностранного языка, остается обязательной для поступления на магистерские программы.

В части специального приказа МОН предусматриваются следующие нововведения:

Поступление на аспирантуру в 2024 году возможно только на дневную форму обучения по государственному заказу. Важно: в 2024 году невозможно поступление в аспирантуру на дневную форму обучения по контракту. Возрастает количество бюджетных мест с традиционных 3200 до 7000. По контракту остается заочная, а также вечерняя формы (последняя — как по государственному заказу, так и по контракту). Важно: вечерняя и заочная формы обучения не предусматривают отсрочку от мобилизации. Перевод с других форм обучения на дневную форму обучения будет недоступен. Возобновление обучения на дневной форме разрешается только лицам, не военнообязанным, а также другим категориям, которым по закону разрешено прерывать обучение (беременность, военная служба, медики и т. п. ).

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