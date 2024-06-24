Из-за ажиотажа к обучению в аспирантуре МОН меняет правила поступления — Finance.ua

Из-за ажиотажа к обучению в аспирантуре МОН меняет правила поступления
Из-за чрезмерного ажиотажа к обучению в аспирантуре среди мужчин призывного возраста Министерство образования и науки Украины меняет правила поступления на третий уровень высшего образования.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
«Чтобы обучение в аспирантуре не превратилось в коррупционный инструмент ухода от мобилизации, в 2024 году отменено поступление на дневную форму обучения по контракту и откорректированы правила по возобновлению обучения в аспирантуре. Поступление в аспирантуру в этом году будет осуществляться исключительно по государственному заказу, в то же время бюджетных мест станет вдвое больше, чтобы дать возможность всем, кто действительно желает получить степень доктора философии (а не просто избежать мобилизации через аспирантуру), это сделать с полной поддержкой от государства», — сказано в сообщении.
Поступление на обучение в аспирантуре по контракту в этом году будет возможно только на заочной и вечерней формах.
Что происходит
До 2022 года в аспирантуру ежегодно поступало 7−8 тысяч человек. Для сравнения: в 2024 году на тест для поступления в магистратуру и аспирантуру записалось более 246 тыс. человек. Из них 91 561 человек — это мужчины в возрасте 25−60 лет, у которых уже есть степень магистра или специалиста.
«Такое количество четко указывает, что желание поступить в аспирантуру мотивировано не желанием проводить исследования или ступать на путь научной или преподавательской карьеры, а скорее другими факторами. Кроме того, существует ряд схем, которые незаконно предлагают обеспечить потенциальным аспирантам поступление на дневную форму по контракту для ухода от мобилизации», — отмечают в Минобразования.
Что касается изменений в порядке приема на обучение для получения высшего образования в 2024 году:
- Сохраняется ЕВЭ (единый вступительный экзамен) для всех поступающих в аспирантуру, но меняется вес его компонентов при расчете конкурсного балла. Поэтому все, кто зарегистрировался на ЕВЭ в 2024 году, сдают его.
- Допуском ко вступительным экзаменам во всех вузах и научных учреждениях устанавливается оценка ЕВЭ в части ТОУК на уровне 160 баллов.
- Относительно ЕВЭ в части иностранного языка, оценка поступающего может не учитываться в конкурсном балле при поступлении в аспирантуру. Это будет решаться по усмотрению заведения/учреждения, которое может учесть экзамен по иностранному языку или установить собственный экзамен. А оценка, полученная в результате составления ЕВЭ в части иностранного языка, остается обязательной для поступления на магистерские программы.
В части специального приказа МОН предусматриваются следующие нововведения:
- Поступление на аспирантуру в 2024 году возможно только на дневную форму обучения по государственному заказу. Важно: в 2024 году невозможно поступление в аспирантуру на дневную форму обучения по контракту.
- Возрастает количество бюджетных мест с традиционных 3200 до 7000.
- По контракту остается заочная, а также вечерняя формы (последняя — как по государственному заказу, так и по контракту). Важно: вечерняя и заочная формы обучения не предусматривают отсрочку от мобилизации.
- Перевод с других форм обучения на дневную форму обучения будет недоступен.
- Возобновление обучения на дневной форме разрешается только лицам, не военнообязанным, а также другим категориям, которым по закону разрешено прерывать обучение (беременность, военная служба, медики
и т. п.).
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