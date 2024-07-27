Какое количество поступающих в этом году сможет получить гранты на обучение: ответ Минобразования — Finance.ua

Какое количество поступающих в этом году сможет получить гранты на обучение: ответ Минобразования Сегодня 19:08 — Личные финансы

Какое количество поступающих в этом году сможет получить гранты на обучение: ответ Минобразования, Фото: freepik

В этом году грантовое финансирование на оплату высшего образования смогут получить от 20 до 25 тысяч поступающих, которые будут зачислены на контрактную форму обучения.

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в эфире телемарафона.

Читайте также Может ли получить право на отсрочку от мобилизации студент иностранного вуза

«Мы рассчитываем, что в этом году будет 20−25 тысяч поступающих, которые получат грант», — сказал замминистра.

По его словам, такую ​​финансовую помощь смогут получить поступающие, которые учатся не за государственные средства, а на контрактной основе.

«До сих пор у нас была такая черно-белая система: ты либо получал бюджетное место, где государство платило 100%, либо контракт, где государство ничего не платило. Сейчас государство будет иметь возможность помочь тем студентам, которые сдают на нормальном уровне НМТ, но, возможно, не попадают на бюджетные места. Они смогут получить гранты, которые в сумме будут иметь 15 или 25 тысяч», — рассказал Винницкий.

Он подчеркнул, что стоимость обучения на контракте в Украине уже достигает европейских показателей, и это создает конкуренцию между украинскими и европейскими университетами. Поэтому грантовую поддержку можно рассматривать как борьбу за украинского студента.

Замминистра также напомнил, что поступающие, зачисленные на контракт на дневную или дуальную форму обучения, имеющие более 150 баллов по двум предметам НМТ, смогут подать заявку на грантовое финансирование в размере 15 тысяч гривен.

Поступающие, имеющие более 170 баллов по двум предметам НМТ, смогут получить грант в размере 25 тысяч гривен.

Читайте также На Волыни списки отчисленных студентов будут передавать в ТЦК

«Однако на те специальности, на которые у нас есть перенасыщенный спрос — юристы, маркетологи, экономисты — гранта 15 тысяч не будет, а только 25 тысяч. Это значит, что для того, чтобы получить грант на такие специальности, поступающий должен иметь минимум 170 баллов», — отметил чиновник

Грант будет назначаться на весь период обучения, и его размер будет изменяться в зависимости от индекса инфляции.

Напомним, Литва отменила бесплатное обучение в своих высших учебных заведениях для вновь прибывших беженцев, чтобы не стимулировать отток интеллектуальных ресурсов из Украины.

Українська правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.