На Волыни списки отчисленных студентов будут передавать в ТЦК — Finance.ua

На Волыни списки отчисленных студентов будут передавать в ТЦК Сегодня 19:30 — Личные финансы

Высшие учебные заведения Волынской области будут передавать списки отчисленных студентов, подлежащих мобилизации, в ТЦК и СП.

Об этом сообщила пресс-служба Волынской ОВА в Facebook

Читайте также Руководитель областного ТЦК в Днепре во время войны обогатился на 350 тысяч долларов

В ОВА рассказали, что во время очередного заседания Совета обороны области подняли вопрос поступления военнообязанных в вузы с целью получения отсрочки от мобилизации.

К обсуждению были привлечены ректоры высших учебных заведений Волыни. Они в свою очередь доложили об условиях поступления и предоставили статистику по количеству учащихся студентов.

Читайте также Работникам ТЦК предлагают сократить полномочия

Ректоры также заверили, что есть четкая договоренность с областным ТЦК и СП о предоставлении списков отчисленных лиц, не выполнивших условия для зачисления.

«Вместе с этим, по результатам заседания Совета обороны области поручил руководителям соответствующих силовых структур держать это на контроле и сделать невозможным уклонение от мобилизации посредством обучения в вузах», — заявил начальник ОВА Юрий Погуляйко.

Букви По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.