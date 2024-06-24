На Волыни списки отчисленных студентов будут передавать в ТЦК — Finance.ua
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На Волыни списки отчисленных студентов будут передавать в ТЦК

Личные финансы
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Высшие учебные заведения Волынской области будут передавать списки отчисленных студентов, подлежащих мобилизации, в ТЦК и СП.
Об этом сообщила пресс-служба Волынской ОВА в Facebook.
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В ОВА рассказали, что во время очередного заседания Совета обороны области подняли вопрос поступления военнообязанных в вузы с целью получения отсрочки от мобилизации.
К обсуждению были привлечены ректоры высших учебных заведений Волыни. Они в свою очередь доложили об условиях поступления и предоставили статистику по количеству учащихся студентов.
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Ректоры также заверили, что есть четкая договоренность с областным ТЦК и СП о предоставлении списков отчисленных лиц, не выполнивших условия для зачисления.
«Вместе с этим, по результатам заседания Совета обороны области поручил руководителям соответствующих силовых структур держать это на контроле и сделать невозможным уклонение от мобилизации посредством обучения в вузах», — заявил начальник ОВА Юрий Погуляйко.
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