Руководитель областного ТЦК в Днепре во время войны обогатился на 350 тысяч долларов — Finance.ua
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Руководитель областного ТЦК в Днепре во время войны обогатился на 350 тысяч долларов

Криминал
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Руководитель областного ТЦК в Днепре во время войны обогатился на 350 тысяч долларов
Руководитель областного ТЦК в Днепре во время войны обогатился на 350 тысяч долларов
На Днепропетровщине руководитель областного ТЦК за время военного положения приобрел имущество на 350 000 долларов. Установлены и факты декларирования обвиняемым недостоверной информации почти на 4,3 млн грн.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.
Как установила полиция, за полтора года полномасштабного вторжения россии на территорию Украины, будучи в должности руководителя областного ТЦК, мужчина приобрел активы почти на 13,5 млн грн.
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Фигурант успел оформить на отца несколько автомобилей и две квартиры на территории Днепра. Также чиновник зарегистрировал на члена семьи (физическое лицо предпринимателя) предприятие, который приобрел в собственность нежилое помещение общей площадью около 500 м², однако никаких отчетов о доходах от указанного субъекта хозяйствования в налоговые органы не поступало.
Кроме того, в ходе следствия установлены факты декларирования фигурантом недостоверной информации за 2021 и 2022 отчетные годы на общую сумму почти 4,3 млн грн. Так, в одном из эпизодов днепропетровский военком не указал в ежегодной декларации подарок близкому лицу от его родственника в размере 65 тыс. долларов, что в эквиваленте на день заключения договора дарения денежных средств составляет 2,6 млн грн.
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В июле 2023 года полицейские провели ряд процессуальных действий по местам работы и проживания начальника областного ТЦК и его близких лиц, которые были привлечены к преступной деятельности. Тогда была изъята документация, подтверждающая право собственности на ряд объектов движимого и недвижимого имущества.
В настоящее время досудебное расследование в отношении бывшего начальника областного территориального центра комплектования завершено, а обвинительный акт направлен в районный суд. Экс-чиновнику инкриминируют ч. 1 ст. 368−5 (Незаконное обогащение) и ч. 1 ст. 366−2 (Декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.
По материалам:
Finance.ua
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