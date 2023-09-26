С начала полномасштабной войны обогатился почти на 9 млн грн: объявлено подозрение начальнику областного ТЦК — Finance.ua
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С начала полномасштабной войны обогатился почти на 9 млн грн: объявлено подозрение начальнику областного ТЦК

Криминал
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С начала полномасштабной войны обогатился почти на 9 млн грн: объявлено подозрение начальнику областного ТЦК
С начала полномасштабной войны обогатился почти на 9 млн грн: объявлено подозрение начальнику областного ТЦК, Фото: npu.gov.ua
В Днепропетровской области правоохранители обнаружили в собственности начальника областного ТЦК и его семьи имущество, общая стоимость которого значительно превышает законные доходы подозреваемого.
Об этом сообщил начальник Департамента стратегических расследований Нацполиции Андрей Рубель.
По словам руководителя Департамента, во время действия правового режима военного положения начальник областного территориального центра комплектования и социальной поддержки оформил на отца две квартиры и несколько автомобилей на территории Днепра. Также на отца было зарегистрировано предприятие, которое приобрело в собственность нежилое помещение общей площадью около 500 м², однако в налоговые органы отчеты о доходах от указанного субъекта хозяйствования не поступали.
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В конце июля оперативники управления стратегических расследований в Днепропетровской области совместно со следователями областной полиции провели следственные действия по месту работы и проживания начальника областного ТЦК и его близких, привлеченных к преступной деятельности. Изъяли документы, подтверждающие право собственности на недвижимое имущество.
«За полтора года полномасштабного вторжения фигурант приобрел активы более чем на 8,8 млн грн, — сообщил начальник Департамента стратегических расследований Нацполиции Андрей Рубель, — данный факт подтверждается и соответствующим выводом НАПК».
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На основании собранных доказательств правоохранители уведомили военного о подозрении по ч. 1 ст. 368−5 (Незаконное обогащение) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей.
За приобретение лицом, уполномоченным на исполнение функций государства или местного самоуправления, активов, стоимость которых превышает его законные доходы, предусмотрено лишение свободы от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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