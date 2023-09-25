НАПК выявило необоснованные активы у самборского военкома более чем на 4,4 млн грн — Finance.ua

НАПК выявило необоснованные активы у самборского военкома более чем на 4,4 млн грн
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) во время проведения мониторинга образа жизни выявило признаки приобретения необоснованных активов у начальника Самборского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) Львовской области на более 4,4 млн грн.
Об этом сообщается на сайте НАПК.
Установлено, что декларант и его супруга на протяжении 2020−2022 годов приобрели ряд объектов недвижимого имущества.
Военком объяснил, что недвижимое имущество было приобретено за счет сбережений семьи за предыдущий период, заработной платы членов семьи, а также подарка от матери в размере 42 тыс. дол. США.
Однако, анализируя доходы декларанта и расходы семьи за последние годы, НАПК установило, что начальник Самборского районного ТЦК не имел возможности приобрести имущество законным способом. Разница между стоимостью недвижимости и официальными доходами семьи составляет более 4,4 млн грн.
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Материалы мониторинга образа жизни в отношении военкома переданы в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) для решения вопроса об обращении в суд с иском о признании активов необоснованными и взыскании их в доход государства.
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