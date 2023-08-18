Зеленский объяснил решение уволить всех областных военкомов — Finance.ua

Зеленский объяснил решение уволить всех областных военкомов Сегодня 11:13 — Казна и Политика

Зеленский объяснил решение уволить всех областных военкомов

Президент Украины Владимир Зеленский обосновал решение уволить всех руководителей областных территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Как сказал глава государства в вечернем обращении к украинцам, он своим указом ввел в действие решение СНБО по итогам проверки «военкомов» и в целом работы центров комплектования.

В частности, речь идет о полной замене руководящего состава.

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«Реально прошедшие боевые действия воины, которые реально понимают, как и кого нужно отбирать для наших сил обороны и безопасности, — именно такие воины будут руководить работой территориальных центров комплектования. Этой системе нужно достоинство. Этой системе нужна рациональность. Этой системе нужно умение дать фронту именно таких людей, которые могут усилить нашу оборону», — подчеркнул Зеленский.

«В каждой боевой бригаде, которую я посетил на этой неделе — а их 16, — воины говорили о проблемах с комплектованием. Начало этих проблем — в частности то, как работают военкоматы. Их работа должна стать другой. И станет. Благодаря боевым офицерам», — отметил президент.

Справка Finance.ua:

11 августа после специального заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), где речь шла о результатах проверки «военкоматов», Президент заявил, что в Украине будут уволены все руководители областных территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

17 августа Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны от 11 августа об увольнении всех областных военкомов.

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УНІАН По материалам:

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