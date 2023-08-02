Минобороны анонсировало важные изменения в работе военкоматов: что известно — Finance.ua

Минобороны анонсировало важные изменения в работе военкоматов: что известно Сегодня 09:45 — Казна и Политика

Минобороны анонсировало важные изменения в работе военкоматов: что известно

До конца 2023 года в Украине планируется заменить почти треть руководящего состава всех территориальных центров комплектования и социальной поддержки (военнокоматов) на ветеранов.

Об этом заявил заместитель Министра обороны Украины Александр Павлюк в эфире телемарафона.

«Очень важный вопрос и человеческий вызов: почему ТЦК возглавляют невоевавшие люди, не имеющие опыта. Поэтому над этим вопросом мы также поработали и дали предложение: до конца года 30% руководящего состава должны заменить людьми, которые воевали. Не только воевали, но имеют, к сожалению, увечья и не могут продолжать службу в боевых частях», — подчеркнул он.

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Однако, по словам Павлюка, это небыстрый процесс. Люди должны иметь желание работать военкоматах, пройти соответствующую подготовку и «быть достойными этих должностей».

«Такая работа уже проводится. Например, роты охраны ТЦК от 50 до 70% заменены такими парнями, которые воевали, имеют определенные ранения, не могут воевать. Они уже заняли эти ниши. Далее мы пришли к этапу замены руководящего состава. Попробуем. Главное — это не сорвать процесс мобилизации, это основное», — резюмировал он.

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После громкого дела одесского военкома Евгения Борисова, подозреваемого, в частности, в незаконном обогащении, в Украине объявили проверку военнослужащих. По словам президента Украины Владимира Зеленского, результаты этой проверки неутешительны. Он отметил, что общество все увидит, когда правоохранители реализуют эти результаты в соответствии с действующим законодательством.

УНІАН По материалам:

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