НАПК начало проверки образа жизни военкомов — Finance.ua

НАПК начало проверки образа жизни военкомов Сегодня 15:38

НАПК начало проверки образа жизни военкомов

Национальное агентство по предотвращению коррупции начало проверку образа жизни 102 военкомов. В целом в базу для проверок включены 1800 руководителей военкоматов и их заместителей.

Об этом рассказал заместитель председателя НАПК Артем Сытник в интервью Украинскому радио

Как это работает

«Мы сформировали базу, в которую вошли 1800 руководителей и заместителей руководителей ТЦК. Очевидно, что провести проверки полностью всех сложно, поэтому мы будем применять рискоориентированный подход и смотреть в первую очередь те регионы, где самые большие риски. Вскоре появятся обоснованные выводы относительно наличия уголовных правонарушений. На сегодняшний день, после предварительного анализа материалов, начато 102 мониторинга образа жизни, но эта цифра не окончательна», — отмечает Сытник.

По его словам, этот мониторинг — это первичная проверка, которая заканчивается обоснованным заключением, а затем органы досудебного расследования уже более подробно выясняют сами обстоятельства коррупционной схемы. Поэтому прогнозировать точное количество вовлеченных в эти схемы трудно, это зависит не столько от НАПК, сколько от органов досудебного расследования.

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Кроме того, Сытник говорит, что процесс мониторинга очень бы ускорил возобновление электронного декларирования.

«Надеюсь, законопроект, поданный в Верховную Раду еще осенью 2022 года, народные депутаты рассмотрят в ближайшее время. Речь идет об обязательном декларировании — когда лицо, занимающее должность с повышенным коррупционным риском, обязано подать декларацию. После возобновления декларирования мы получим еще один механизм проведения полных проверок деклараций. Это будет гораздо продуктивнее, и мы намного быстрее получим те ответы, которые нас интересуют», — рассказывает он в интервью.

Что грозит тем военным, у которых выявят нарушения?

«Уголовный кодекс предусматривает ответственность — лишение свободы до 8 лет, если мы говорим только о незаконном обогащении. Если есть приговор суда, то соответственно решается вопрос конфискации имущества и необоснованных активов в пользу государства», — говорит Сытник.

Если суммы для уголовной ответственности не хватает, тогда НАПК направляет материалы в антикоррупционную прокуратуру для подачи иска в антикоррупционный суд о взыскании необоснованных активов.

Українське радіо По материалам:

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