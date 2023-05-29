Требование к кандидату в ЕС: в Раде хотят возобновить электронное декларирование — Finance.ua

Требование к кандидату в ЕС: в Раде хотят возобновить электронное декларирование Сегодня 08:35

Требование к кандидату в ЕС: в Раде хотят возобновить электронное декларирование

Верховная Рада планирует в ближайшее время возобновить электронное декларирование и ответственность за него.

председателя В Р Александр Корниенко на полях Киевского форума безопасности, Об этом сообщил первый заместительКорниенко на полях Киевского форума безопасности, передает Укринформ.

По его словам, это необходимо для выполнения всех требований по кандидатскому статусу Украины в ЕС.

Корниенко подчеркнул, что Еврокомиссия должна учитывать, что трек по кандидатскому статусу почти выполнен Украиной.

«Он на 95% выполнен. Но мы должны выполнить более чем на 100%. Мы должны выполнить на 110%», — сказал вице-спикер парламента.

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А для выполнения всех требований нужно вернуть к полноценной работе органы антикоррупционной инфраструктуры. «Если простыми словами, это возврат электронного декларирования и ответственность за него», — уточнил Корниенко.

«Это все нужно делать в ближайшее время, потому что некоторые вопросы уже, откровенно говоря, залежались в Верховной Раде», — добавил он.

Напомним, Международный валютный фонд ожидает от украинских властей выполнения ряда взятых на себя обязательств в рамках новой программы сотрудничества, в частности по возобновлению декларирования и усилению борьбы с коррупцией.

Справка Finance.ua:

вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина рассказала, что Верховная Рада планирует в июне принять законопроект о возобновлении электронного декларирования, сделав реестр декларации в период действия военного положения непубличным;

в Национальном агентстве по предотвращению коррупции заявили, что должностным лицам во время действия военного положения подавать декларации не обязательно.



Фінансовий клуб По материалам:

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