Требование к кандидату в ЕС: в Раде хотят возобновить электронное декларирование — Finance.ua
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Требование к кандидату в ЕС: в Раде хотят возобновить электронное декларирование

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Требование к кандидату в ЕС: в Раде хотят возобновить электронное декларирование
Требование к кандидату в ЕС: в Раде хотят возобновить электронное декларирование
Верховная Рада планирует в ближайшее время возобновить электронное декларирование и ответственность за него.
Об этом сообщил первый заместитель председателя В Р Александр Корниенко на полях Киевского форума безопасности, передает Укринформ.
По его словам, это необходимо для выполнения всех требований по кандидатскому статусу Украины в ЕС.
Корниенко подчеркнул, что Еврокомиссия должна учитывать, что трек по кандидатскому статусу почти выполнен Украиной.
«Он на 95% выполнен. Но мы должны выполнить более чем на 100%. Мы должны выполнить на 110%», — сказал вице-спикер парламента.
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А для выполнения всех требований нужно вернуть к полноценной работе органы антикоррупционной инфраструктуры. «Если простыми словами, это возврат электронного декларирования и ответственность за него», — уточнил Корниенко.
«Это все нужно делать в ближайшее время, потому что некоторые вопросы уже, откровенно говоря, залежались в Верховной Раде», — добавил он.
Напомним, Международный валютный фонд ожидает от украинских властей выполнения ряда взятых на себя обязательств в рамках новой программы сотрудничества, в частности по возобновлению декларирования и усилению борьбы с коррупцией.

Справка Finance.ua:

  • вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина рассказала, что Верховная Рада планирует в июне принять законопроект о возобновлении электронного декларирования, сделав реестр декларации в период действия военного положения непубличным;
  • в Национальном агентстве по предотвращению коррупции заявили, что должностным лицам во время действия военного положения подавать декларации не обязательно.
По материалам:
Фінансовий клуб
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