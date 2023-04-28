Как декларировать доход с дивидендов иностранных компаний: короткий гайд — Finance.ua

Как декларировать доход с дивидендов иностранных компаний: короткий гайд Сегодня 12:01 — Личные финансы

Как декларировать доход с дивидендов иностранных компаний: короткий гайд

В апреле заканчивается период, когда украинские граждане могут декларировать свои доходы как физические лица. Украинцы, которые за год получили доходы от дивидендов иностранных компаний (например, от акций условной Tesla или Apple), должны декларировать их и платить с них налоги.

Финансовый консультант, соучредитель iPlan Любомир Остапов рассказал, как заполнять декларацию в таком случае и как считать налоги.

Как декларировать доход, полученный украинским налоговым резидентом с дивидендов от иностранных компаний

Такие доходы облагаются налогом и декларируются в Украине. Чтобы подать декларацию о доходах физлица онлайн, нужно иметь ЭЦП физлица (можно оформить в ГНС или «ПриватБанке», или в любом другом центре сертификации).

С помощью этой ЭЦП нужно авторизоваться в онлайн-кабинете налоговой и выбрать там «Декларацию об имущественном положении и доходах физического лица».

Доход от дивидендов указывается в строке 10.4 декларации (хотя есть позиция налоговой в том, что это должна быть строка 10.10), такой доход облагается налогом по ставке 9% + 1,5% военного сбора (пп. 167.5.4 НКУ).

Как это работает и сколько платить налог, рассмотрим на примере. Если вы получили $1000 двумя платежами по $500, вы в Украине должны уплатить $105 налога (9% +1,5% по каждому платежу) по курсу НБУ на момент поступления средств. То есть, если вам первые $500 заплатили 1 февраля 2023 года, то по курсу на 1 февраля, и если вторые $500 — 1 марта, то по курсу на 1 марта.

Если пользователь покупал акции, например через приложения Monoinvest, Sense Superapp, ему будет немного проще: банк сам предоставит выписку с посчитанными суммами налогов, нужно будет просто скопировать это в свою декларацию.

Если у вас есть дивиденды от американских компаний и фондов, то брокер США при оплате отчисляет 15%. И для вас это — осложнение. Можно ссылаться на нормы об избежании двойного налогообложения и платить по таким поступлениям только 1,5% военного сбора. Однако в таком случае нужно будет предоставить украинскому налоговому документу о том, что 15% налога уже были уплачены. Для этого налогоплательщики получают форму 1042S, переводят ее на украинский язык, заверяют и подают в налоговый. К сожалению, украинская ГНС может справку 1042S не принять, и попросить документ от американской налоговой (IRS), а как его достать, пока неизвестно.

Также можно отсрочить подачу декларации на полгода, но лучше этим не злоупотреблять".

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